El Chapo Guzmán fue ‘soplón’ de la DEA y traicionó a ‘El Güero’ Palma | Cartel de Sinaloa | Narcotráfico | MUNDO

Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán traicionó a su compañero y también fundador del Cartel de Sinaloa, ‘El Güero’ Palma, porque este había ordenado el asesinato de unos de los hermanos de Griselda López, madre de cuatro hijos del narcotraficante, que hoy purga condena perpetua en una prisión estadounidense.

Noah Hurowitz, periodista de investigación de la revista Rolling Stone, reveló en su libro ‘El Chapo: la historia no contada del más infame barón de las drogas del mundo’ – que saldrá a la venta el próximo 20 de julio en Estados Unidos – que Joaquín Guzmán Loera se reunió en secreto con agentes de la DEA en 1998 para ofrecerles información sobre el desaparecido Cartel de los Beltrán Leyva, ‘El Güero’ Palma y políticos mexicanos que protegían a los narcotraficantes. La finalidad del mexicano era que perdonaran sus crímenes en el país norteamericano.

“Por documentos de la Corte me enteré de dicha reunión. En 2019, a las afueras de Washington DC, me reuní con Joe Bond (uno de los agentes que asistió), quien me enseñó y explicó el reporte interno que él escribió para la DEA luego de haberse encontrado con El Chapo”, citó Jesús Esquivel, corresponsal del diario Proceso en Washington, quien ya cuenta con una copia adelantada del libro.

“El 7 de noviembre de 1997 Joe Bond se encontraba en su oficina, en la embajada de Estados Unidos, en México, cuando recibió una llamada de uno de los marinos que resguardaban las puertas de entrada al inmueble”, escribió Hurowitz.

‘El Chapo’ Guzmán también se habría reunido con la DEA en 2001. En este encuentro también habría estado el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

La traición de ‘El Chapo’ Guzmán a ‘El Güero’ Palma era una secreto a voces, sin embargo, Hurowitz llegó a corroborar que el exlíder del Cartel de Sinaloa era uno de los tantos narcotraficantes soplones que se acercó a la DEA.

En esos años, Guzmán Loera estaba encarcelado en Puente Grande. El periodista de investigación reveló que el agente Bond tuvo que hacer peripecias para ingresar a las instalaciones del Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) en Jalisco. Años después, en el mismo lugar, ocurriría la primera fuga de ‘El Chapo’ Guzmán.

Aunque, según Hurowitz, el agente estadounidense informó al mexicano que no se le ofrecería garantías de seguridad, libertad o protección, él propuso hablar sobre quien fuera su compañero en el Cartel de Sinaloa, ‘El Güero’ Palma, que, en esos años, también se encontraba preso en la misma prisión.

‘El Chapo’ Guzmán decidió romper su amistad y confesar todo lo que hizo ‘El Güero’ López porque este habría ordenado el asesinato de uno de los hermanos de Griselda López, la segunda esposa del narcotraficante, con quien tuvo cuatro hijos.