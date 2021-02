KORONAVÍRUS Ruskou vakcínou sa očkovať nebude! Za ľudí vetovalo uznesenie, Matovič to odmietol komentovať

Témou podvečernej vlády má byť najmä rokovanie o ruskej vakcíne Sputnik V, kvôli ktorej sa koalícia opäť rozdelila. Jedna časť je na čele s premiérom, ktorý chce s Ruskom rokovať, aj keď vakcína ešte nie je registrovaná ani schválená Európskou liekovou agentúrou. Naopak, druhá strana i niektorí odborníci sa vyjadrili, že by sme mali počkať a vakcína by mala prejsť rovnakým schvaľovacím procesom ako ostatné. Problém by mohol nastať aj pri druhej téme – predlžovaní núdzového stavu. Už teraz je isté, že súhlasiť nebudú všetci.

21:14 Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) je sklamaný, že Slovensko nenakúpi vakcínu Sputnik V. Informuje o tom na sociálnej sieti. “Nikoho sme nechceli nútiť, aby sa dal zaočkovať a už vôbec nie Sputnikom. Iba sme chceli dať ľuďom možnosť, aby si mohli vybrať aj Sputnik,” napísal. Dodal tiež, že je škoda, že na Slovensku nebudú od budúceho týždňa vakcíny navyše. “Budúci týždeň tu mohli byť okrem Pfizer (mešká a znižuje dodávky), Moderny (mešká a znižuje dodávky) a AstraZeneca (najviac mešká a dodávky do konca marca znížila o 75 percent) aj vakcíny Sputnik – desiatky tisíc týždenne navyše,” uviedol.

19:31 Šéfka Za ľudí Veronika Remišová reagovala na rokovania na samostatnej tlačovke. Rovnaký proces podľa nej musí platiť pre všetky vakcíny. “Registráciu pre vakcíny zabezpečuje Európska lieková agentúra,” vysvetľuje Remišová s tým, že agentúra má prísne pravidlá. “Je jedno o akú vakcínu z akej krajiny ide. Musí byť registrovaná,” dodala.

19:22 Premiér Matovič odišiel spolu s ministrami z tlačovky bez toho, aby odpovedal na otázky. Rokovanie totiž pokračuje.

19:16 “Veľmi ma mrzí, že koaličný partner vytiahol najvyššiu kartu a povedal, že na Slovensku ruskou vakcínou očkovať nebudeme,” povedal premiér. Zákon vetovala strana Za ľudí. Matovič uviedol, že už debatoval s partnermi z Ruska.

19:13 Slovensko zatiaľ nebude očkovať vakcínou Sputnik V, Za ľudí vetovalo uznesenie

Slováci majú podľa slov o vakcínu Sputnik V veľký záujem. “Očkovanie touto vakcínou by bolo na báze dobrovoľnosti,” povedal. Koncom februára mali Slovensko dohodnuté vakcíny pre 80-tisíc ľudí. Vláda neprijala uznesenie o vakcíne Sputnik V. “Bohužiaľ, koaličný partner toto uznesenie vetoval,” dodal Krajčí.

19:12 Odpoveďou na spomalenie šírenia koronavírusu je očkovanie. “Bohužiaľ, dodávky vakcín do krajín EÚ meškajú,” povedal.

19:10 Situácia na Slovensku je veľmi vážna, zopakoval už po niekoľkýkrát minister zdravotníctva. Nemocnice sa naplňajú aj napriek prijatým opatreniam či niekoľkým kolám celoplošného testovania. “Dôvodom je obrovská prevalencia britskej mutácie,” povedal na úvod Krajčí. U nás je reprodukčné číslo mierne nad hodnotou 1. “Chcem poďakovať ľuďom, ktorí dodržiavajú opatrenia. Keby sme ich nedodržiavali, vírus by sa nekontrolovateľne šíril, mohlo by dôjsť ku kolapsu,” uviedol.

19:08 Rokovanie sa skončilo. Premiér s ministrami oznámi výsledky rokovania o ruskej vakcíne.

17:19 Členovia vlády sú aktuálne na bode 3. Práve ten sa týka ruskej vakcíny.

16:45 Remišová k vakcíne Sputnik V

“Strana Za ľudí proti tomu, aby sme z ľudí robili pokusných králikov a povolili očkovanie neregistrovanou vakcínou. Je absolútne neprijateľné, aby sme robili rozdiely medzi vakcínami,” uviedola šéfka strany.

16:41 Nemecko nesúhlasí s udelením výnimky pre vodičov nákladnej dopravy, ktorí sa musia pri vstupe do krajiny preukázať negatívnym testom na nový koronavírus nie starším ako 48 hodín. Informoval šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok. Nemeckého partnera žiadal, aby sa táto povinnosť zrušila, alebo aby sa lehota predĺžila na 72 hodín. Nemecko s požiadavkou nesúhlasilo.

16:39 Minister Krajniak o predĺžení núdzového stavu

“Z toho, čo mám zatiaľ ja informácie, že aj keď kládli poslanci výhrady, tak neboli principiálne, ale že majú výhrady k niektorým častiam,” povedal na adresu predlžovania núdzového stavu. “Nemám informáciu, žeby s tým mal byť problém,” uviedol.

16:25 Minister financií Eduard Heger pred podvečerným rokovaním vlády.

16:15 Minister dopravy Andrej Doležal pred rokovaním.

16:08 Premiér Matovič pred rokovaním vlády reagoval len na možný nedostatok hlasov pre schválenie predĺženia núdzového stavu. Pevne verí, že poslanci majú zdravý rozum.

16:05 Minister zahraničia Ivan Korčok pred rokovaním vlády nepovedal, či podporí nákup ruskej vakcíny Sputnik V, predtým však hovoril o výhradách. Na rokovaní vlády očakáva diskusiu. “Budem sa pýtať veci, ktoré považujem za dôležité. Okrem iného aj na to, či sa vakcína dostane k Slovákom bez certifikácie Európskej liekovej agentúry,” uviedol.

16:03 Minister práce chce prijať ďalší kurzarbeit. “Tak či tak začne platiť od 1. januára budúceho roka,” povedal.

16:00 Od štvrtej by malo na vláde pokračovať rokovanie. Prvá časť sa skončila dnes okolo jednej.

Predĺženie núdzového stavu

Vláda dnes o štvrtej bude pokračovať v rokovaní a na stole budú dve témy. Jednou z nich je predĺženie núdzového stavu, ktorý momentálne platí do 19. marca. Núdzový stav sa predĺžil od pondelka 8. februára o ďalších 40 dní. Predĺženie musí odsúhlasiť parlament do 20 dní odo dňa jeho účinnosti. Nie je však isté, či všetci poslanci parlamentu z SaS podporia predĺženie núdzového stavu.

Sulík nevie garantovať, že všetci SaS-kári budú súhlasiť

Po doobedňajšom rokovaní vlády to povedal vicepremiér a šéf SaS Richard Sulík. “Informoval som premiéra, že neviem garantovať všetkých poslancov SaS,” povedal Sulík novinárom. Ak má parlament schváliť núdzový stav, je podľa neho oprávnená požiadavka, aby bol dobre odôvodnený. Myslí si, že návrh prejde popoludní na vláde konsenzuálne.

“Debata, ktorá je veľmi dôležitá, musí prebehnúť na pôde NR SR alebo na pôde koaličnej rady,” doplnil. Poslanec hnutia Sme rodina Patrick Linhart už avizoval, že “nezmyslené predlžovanie núdzového stavu” nepodporí. Hovorí o potrebe otvoriť maloobchody a odškodniť živnostníkov.

Zasadnú poslanecké kluby koaličných strán

Poslanci klubu SaS majú o podpore predĺženia núdzového stavu hovoriť v piatok (19. 2.) na zasadnutí klubu, uviedla šéfka klubu Anna Zemanová. Zatiaľ nevie o žiadnom poslancovi z klubu, ktorý by avizoval, že predĺženie nepodporí. Schôdza NR SR k tejto téme má byť podľa jej slov 24. februára. O podpore má hovoriť aj klub Sme rodina a Za ľudí.

“Budeme o tom rokovať na klube, čakáme dôvodovú správu a argumentáciu k predlžovaniu núdzového stavu,” povedal podpredseda NR SR Juraj Šeliga. “V pondelok to uzavrieme,” doplnila šéfka klubu Za ľudí Jana Žitňanská. Predsedovi klubu OĽANO Michalovi Šipošovi zatiaľ nikto z poslancov hnutia neavizoval, že by nechcel podporiť predlžovanie núdzového stavu. “Budeme mať k tomu klub, predpokladám, že deň pred schôdzou,” skonštatoval.

Vakcína Sputnik V

Zrejme najväčšou témou je momentálne vakcína Sputnik V. Slovensko zamýšľa rokovať s Ruskom o dodávkach vakcíny najmä preto, že dodávky troch schválených vakcín z EÚ meškajú. Problémom však je, že vakcína Sputnik V ešte stále nie je registrovaná a nemá povolenie od Európskej liekovej agentúry (EMA). Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) preto nemôže vydať individuálne registračné rozhodnutie pre vakcínu na Slovensku. Tú je možné použiť iba po schválení rezortom zdravotníctva ako terapeutické použitie neregistrovaného lieku.

Väčšia časť koalície si myslí, že je potrebné počkať na schválanie. Ak sa má u nás používať, mala by podliehať rovnakým štandardom a schvaľovacím procesom, ako ostatné vakcíny. Myslí si to aj epidemiológ Pavol Jarčuška.

Matovič je naklonený spôsobu Orbána

Premiér Igor Matovič je však naklonený spôsobu Viktora Orbána. “Môj názor je veľmi blízky postoju Viktora Orbána. Ochrana zdravia a životov nemôže byť spájaná s geopolitkou, vírus si nevyberá západ a východ… našou povinnosťou je zabezpečiť bezpečnú vakcínu bez ohľadu na to, odkiaľ pochádza,” reagoval Matovič na otázku, či SR bude po vzore Maďarska rokovať s Ruskom o možných dodávkach vakcíny Sputnik V ešte pred jej schválením regulačným orgánom EÚ.

Premiér sa dokonca ľudí na sociálnej sieti Facebook pýtal, či by ľudia kúpili ruskú vakcínu, alebo nie. Ešte predtým sa k vakcíne vyjadril v ďalšom statuse, ktorým narážal na vyjadrenie Veroniky Remišovej. “Povýšiť politiku nad zdravie a životy ľudí je hlboko pod úroveň môjho vkusu. Sputnik V je vakcína s vynikajúcou účinnosťou a v situácii, v ktorej sa nachádzame, by sa ňou dobrovoľne dali zaočkovať milióny ľudí na Slovensku,” napísal Matovič.

Minister práce Krajniak by privítal, ak by si Slováci mohli vybrať vakcínu, ktorou by sa mohli dať zaočkovať proti koronavírusu. Vidí preto zmysel, aby sa Slovensko uchádzalo aj o ruskú vakcínu Sputnik V. “Som za to, aby sme pomohli čo najviac ľuďom a aby si, pokiaľ je to možné, mohli vybrať, čím sa nechajú zaočkovať,” uviedol.

Väčšina koalície chce počkať na schválenie, vakcína musí prejsť kontrolou

Šéfka Za ľudí Veronika Remišová s tým nesúhlasí. “Ľudia na Slovensku nemôžu byť opäť pokusnými králikmi,” napísala k statusu na sociálnej sieti. Sulík súhlasí a zdôrazňuje postoj SaS, že akákoľvek vakcína musí mať pred používaním odobrenie príslušného európskeho alebo slovenského orgánu. Sulík v prípade potenciálneho využitia ruskej vakcíny zopakoval názor svojej strany. “Takže ak to má byť na Slovensku uvedená do obehu, tak schválenie buď Európskou liekovou agentúrou, alebo naším Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv,” povedal Sulík.

Výhrady má aj minister zahraničných vecí Ivan Korčok. “Ak totiž európskou certifikáciou prešli doteraz všetci výrobcovia vakcín, nerozumiem, prečo Sputnik doteraz nepožiadal o schválenie v EÚ. Práve toto je hlavný dôvod, že okolo Sputnika je veľa politiky a neistoty,” uzavrel.