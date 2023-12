Ecco come Regent Phu Quoc in Vietnam offre un’alternativa per una vacanza al mare più tranquilla e meno affollata a Bali o Phuket

Gli ospiti che desiderano qualcosa di più che semplicemente lanciarsi e cadere possono scegliere tra un arsenale di paddleboard, windsurf, kayak e persino una canoa a vela laser che può essere lanciata dalla spiaggia. Con venti del Golfo della Thailandia da cinque a otto nodi, prenderlo per un giro è un biglietto veloce per la modalità vacanza.

Ma una scelta migliore è navigare durante il giorno sulla barca Serenity del resort, che scivola lungo la costa dell’isola tempestata di palme e verso calette riparate dove è possibile fare snorkeling, paddle board o nuotare nelle acque dai colori gioiello.

Navigazione sul catamarano del resort, Serenity.

Il giorno in cui salimmo a bordo della nave, la destinazione era l’isola di Hon Dam, una piacevole escursione in barca a vela di un’ora Attraverso pittoreschi villaggi di pescatori, oltrepassando barche color pastello di squali e calamari sulla costa occidentale dell’isola di Phu Quoc.

Non mentiremo: lo sbiancamento dei coralli e il pesante commercio di pesca hanno colpito alcune delle barriere coralline dell’isola, e i nuotatori e i subacquei appassionati vedranno una vita marina migliore altrove. Anche i rifiuti di plastica trasportati dalla marea rappresentano un problema in alcune baie. Ma coloro che si avventurano sott’acqua saranno ricompensati con più di 40 specie di coralli duri e molli e una colorata vita marina che include pesci angelo, pesci pappagallo e cetrioli di mare blu scuro.

I turisti fanno un giro in gondola sul fiume al Grand World Phu Quoc, conosciuta anche come la “Città Mediterranea”. GT

La crociera sulla Serenity, disponibile per gli ospiti a un costo aggiuntivo a seconda della durata della crociera, è anche il modo migliore per scoprire la più grande stranezza di Phu Quoc: un vasto mega-sviluppo a tema italiano conosciuto localmente come la “Città Mediterranea”. Costruito dallo sviluppatore locale Sun Premier Village Primavera, questo alveare multicolore di appartamenti per vacanze, negozi e hotel è stato creato in terracotta e toni pastello a Porto Fino, sulla costa ligure italiana.

Ha anche la sua Piazza San Marco, la Fontana di Trevi e il Colosseo (non stiamo scherzando) – quest’ultimo funge da fermata per il percorso della funivia dell’isola di 8 km, che naviga verso sud sopra isole, pescherecci e scogliere fino all’On. Tom’s Island e il parco acquatico sono adatti alle famiglie.

Durante la nostra visita, la funivia – che assomiglia sospettosamente ad un pezzo di un film di James Bond – era in manutenzione.

Puoi fare un giro in funivia per 8 chilometri e goderti la vista mozzafiato sulla costa dell’isola di Phu Quoc. GT

Altri siti includono il vicino tempio buddista di Ho Quoc, il più grande dell’isola, nonché i mercati notturni locali. Entrambe sono escursioni decenti se sei alla disperata ricerca di colore locale, ma sono lontane dall’obiettivo principale di Regent Phu Quoc, che intende – e ha un successo straordinario – non dare ai suoi ospiti alcun motivo per andarsene.

Di ritorno al resort, ci sono cinque ristoranti e bar di prima classe tra cui Jade Bar, un posto nascosto che gli ospiti dovrebbero cercare, e Oku, l’offerta elegante e innovativa di omakase tradizionale giapponese dell’ex chef Nobu Andy Huynh.

Per quanto riguarda i ristoranti degli hotel non avrai che l’imbarazzo della scelta. Goditi un’insalata di granchio reale all’Ocean Club.

Naturalmente, abbiamo anche potuto trascorrere un po’ di tempo nella lussuosa e imperdibile spa diurna del resort.

Per lo scrittore stanco e bisognoso di sole, sale e relax, questo è proprio il biglietto.

Lo scrittore viaggiò come ospite del Reggente.