Una donna cucina biscotti di pasta frolla con zuppa e pubblica foto su X. Questo post sta diventando virale

Il post sull’insolito brindisi ha attirato l’attenzione online.

Viviamo in un’epoca in cui la creatività culinaria non conosce limiti. Grazie a Internet, gli amanti del cibo si rivolgono a diverse piattaforme per condividere le loro esperienze culinarie non convenzionali. I social media hanno alimentato una cultura di esplorazione culinaria, in cui gli individui mostrano le loro ricette uniche che spesso attirano l’attenzione online e, in alcuni casi, diventano virali. Di recente, una donna nigeriana ha condiviso uno spuntino insolito e ne ha pubblicato le foto su X. Il post è diventato rapidamente virale e molte persone hanno reagito alla ricetta. Continua a leggere per scoprire perché.

Leggi anche: Guarda: un venditore ambulante nella Vecchia Delhi prepara la frittata Chow Mein. “Orrore”, dice Internet

La cuoca nigeriana identificata come @BigMoyorshola sulla popolare app X aveva una ricetta unica per toast online. Invece del tradizionale accompagnamento a base di uova, ha optato per una svolta sorprendente, abbinando fette di pane tostato a una generosa porzione di zuppa di verdure. Le foto mostravano fette di pane con al centro una zuppa di verdure. In un commento esilarante ha annunciato: “Al posto delle uova ho usato la zuppa di verdure. Ha un sapore così delizioso”.

Al posto delle uova ho utilizzato il brodo di verdure. Il gusto è molto gradevole ❤️ pic.twitter.com/C2NRBMzpxi — Mo 🦅 (@BigMoyorshola) 7 dicembre 2023

Leggi anche: Guarda: Un venditore ambulante prepara il gelato al pomodoro. Internet lo rifiuta

In un post successivo, ha anche condiviso le foto di come appare l’interno del toast cotto:

Il post virale di X ha accumulato finora oltre un milione di visualizzazioni. Le foto del brindisi unico hanno scatenato un’ondata di reazioni da parte dei netizen preoccupati. Mentre alcuni hanno espresso il desiderio di provare questa innovativa combinazione di sapori, altri non sono riusciti a comprendere l’allontanamento dalla tradizione.

Vedi alcune reazioni qui:

Dove sei per favore non muoverti, rimani dove sei, qualcuno verrà a controllarti adesso -Sharon✨😋 (sharonpeculia) 7 dicembre 2023

Hai bisogno di parlare con qualcuno? – Alhaji Tunde Wall 🥶🇨🇦 (@TundeWalls) 7 dicembre 2023

ma perché?? – Agricoltura biologica (@IamHallibello) 7 dicembre 2023

Non posso credere che qualcun altro lo stia mangiando! Pensavo di essere l’unico 😂 — szu | UI/UX👨🏽‍💻🎨 (@iam_sezu) 7 dicembre 2023

Perché dovrei volerlo provare così tanto? -Sei amato, lo sono anch’io (@DamilolaTolu1) 7 dicembre 2023

Questa bizzarra combinazione di cibi che sta diventando virale evidenzia la continua tendenza a superare i confini nel mondo del cibo. Ti piacerebbe provare i crostini con la zuppa di verdure?