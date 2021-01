Italia – Round 20 – A che ora e su quale canale TV vedere Bologna, Milan, Atalanta, Lazio e le ultime otto partite del Round 20 della Prima Divisione?

Italia – 20 round

Mentre infuria la battaglia per il vertice del campionato italiano, FF ti porta il programma per il Day 20 su un piatto.

La battaglia è al culmine Lega Questa settimana continua tra Milan e Inter, così come tra Roma e Juventus. Nessuna di queste quattro squadre ha il diritto di sbagliare con il rischio di superarle. Vincitrice contro la capolista sabato, l’Atalanta accoglie la Lazio e potrebbe anche ritrovarsi sul podio se vince. La ventesima giornata di Serie A, in programma da venerdì a domenica, si preannuncia emozionante e ricca di eventi.

Sabato 30 gennaio

15:00, trasmissione in diretta su beIN Sports Max 7: Bologna Milano

18:00, trasmissione in diretta su beIN Sports 2: Sampdoria – Juventus

20:45, trasmissione in diretta su beIN Sports 1: Inter Milan Benevento

Domenica 31 gennaio

Alle 12:30, trasmissione in diretta su BeIN Sports Max 4: Spezia Udinese

Alle 15, trasmissione in diretta su beIN Sports 2: Atalanta Lazio

15:00, trasmissione in diretta su beIN Sports 10: Cagliari Sassuolo

18:00, trasmissione in diretta su beIN Sports 2: Parmigiano napoletano

20:45, trasmissione in diretta su beIN Sports 3: AS Roma Hellas Verona