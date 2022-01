Seduce il Paris Saint-Germain contro Brest e Ramos compare per la prima volta nel Parc des Princes

Pochettino spiega il ritorno dello schema dei tre difensori centrali con Ramos

Mauricio Pochettino, al Canal+ mic: “E’ stata una buona occasione per testare questo schema perché il Brest ha giocato con due attaccanti. È bello poter lavorare su questo sistema in momenti diversi della partita o anche iniziare un incontro con questo sistema. “questa è un’altra opzione che abbiamo. Per Sergio era importante anche giocare al Parc des Princes”.