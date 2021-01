15 dalla Francia: Olivon “si sente a suo agio” dopo una commozione cerebrale

Il 15 ° capitano della Francia Charles Olivon, partito domenica per una partita con il Tolone, si sente sollevato e sarà “pronto per la partita in Italia” all’apertura del Campionato Sei Nazioni 2021, ha confermato la terza fila mercoledì. .

“Mi sento bene, ho seguito i protocolli. Mi sono ripreso gradualmente e ho visto i neurochirurghi. Abbiamo fatto tutto in ordine. Mi sento bene, il recupero sarà graduale per tutta la settimana”, ha spiegato Olefon durante la presentazione del Sei Nazioni Campionato 2021.

“Mi preparo (per giocare la partita inaugurale a Roma il 6 febbraio, ndr). Sono disponibile per la squadra. Certo, sarò pronto per la partita in Italia”, ha detto. Aggiunto.

Il giocatore di Tolone (27 anni, 18 partite internazionali) è stato dimesso dopo 17 minuti di gioco, domenica, durante la vittoria RCT davanti allo stadio francese (35-13), ed è stato colpito alla testa dopo una scossa involontaria con il terzo Serie parigina. Antoine Berban.

Rimase a terra per un po ‘prima di lasciare il campo, visibilmente sconvolto, e fu finalmente sostituito da Julian Urey.

La nazionale francese si radunerà a Nizza a partire da lunedì per preparare il primo incontro del Campionato Sei Nazioni 2021, il 6 febbraio, in Italia.