L’allenatore sudafricano dell’Italia Franco Smith ha deciso di convocare quattro nuovi giocatori ma non la leggenda Sergio Baresi nella sua lista di 32 giocatori convocati lunedì per preparare la partita contro la Francia nel torneo del Sei Nazioni.

Colonna Daniele Rimbelli (Zebri), la prostituta Marco Manfredi (Zebri), seconda fila Ricardo Favrito (Mogliano) e il centrocampista Juan Ignacio Brix (Benetton) sono i quattro nuovi convocati per preparare un incontro contro i Blues, a febbraio 6 a Roma.

Il 15 ° Rugby italiano inizierà i preparativi giovedì nella capitale con quasi l’intero gruppo e domenica si prevede che solo cinque giocatori di rugby Benetton saranno presenti, ha detto la Federazione Italiana.

Smith è rimasto un fedele globale ai giocatori convocati in autunno per le partite finali del torneo 2020 (di nuovo senza vittorie) e per la Fall Cup of Nations, giocatori sui quali ha fatto affidamento il nuovo allenatore, arrivato all’inizio del 2020 Sostenere la ricostruzione della selezione italiana.

Oltre all’assenza di una prostituta alle 107 selezioni di Leonardo Giraldini, che domenica 36 ha ufficializzato il suo ritiro in nazionale, non sono comparse in questo primo raduno dell’anno le vespe posteriori Matteo Minozy. Quest’ultimo ha espresso in un messaggio sui social il suo “esaurimento fisico e mentale”, molto importante “per vivere altri due mesi in una bolla”.

Non Parisi, il cui atteso addio XV azzurro è stato rinviato a giorni migliori, con la folla in campo.

Giocare una partita del torneo questa primavera “gli farà sicuramente piacere, ma questa possibilità non è in cima ai miei pensieri”, ha detto la scorsa settimana alla Gazzetta dello Sport il terzo grado di Tolone, 37 anni.

Ha aggiunto: “L’Italia è su una nuova strada, con un nuovo allenatore e un nuovo leader, e alcune dinamiche devono essere rispettate e incoraggiate”, prendendo di mira il suo ruolo nella partita che la squadra All-Blacks dovrà giocare a novembre 2021 in Italia per dire addio.

Alle 32 convocazioni italiane si sono aggiunti cinque “ospiti” al ritiro, per continuare a “espandere la forza lavoro”, nota la federazione.

32 L’Italia nella partita del Campionato Sei Nazioni contro la Francia:

Pellier (6): Pietro Cicarelli (Brave / Francia), Danilo Fichte (Zebri Rugby), Marco Riccione (Benetton Rugby), Danielle Rimbilli (Zebri Rugby), Sheriff Traore (Benetton Rugby), Giuso Zilucci (Zebri Rugby)

Talonneurs (3): Luca Bigi (Zebre Rugby), Gianmarco Lucchesi (Benetton Rugby), Marco Manfredi (Zebre Rugby)

Deuxièmes lignes (5): Niccolò Cannone (Benetton Rugby), Riccardo Favretto (Mogliano Rugby), Marco Lazzaroni (Benetton Rugby), David Sisi (Zebre Rugby), Cristian Stoian (Fiamme Oro Rugby)

Terze linee (5): Michelle Lamaru (Benetton Rugby), Maxime Mbanda (Zebri Rugby), Johan Mayer (Zebri Rugby), Sebastian Negry (Benetton Rugby), Federico Rosa (Benetton Rugby)

Half Stampede (3): Callum Braley (Benetton Rugby), Guglielmo Palazzani (Zebra Rugby), Stephen Farney (Gloucester / Inghilterra)

Demis Duvertur (3): Tommaso Alain (Benetton Rugby), Carlo Cana (Zebri Rugby), Paolo Garpisi (Benetton Rugby)

Posizioni / Ariere (7): Mattia Bellini (Zebri Rugby), Juan Ignacio Brix (Benetton Rugby), Montana Ewan (Benetton Rugby), Federico Mori (Kawasaki Robot Calfisano), Luca Spriando (Benetton Rugby), Jacopo Truola (Calves)) ), Marco Zanon (Benetton Rugby)