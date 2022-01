Italia: nuovo assedio per chi entra in autobus senza supercorsia

Il governo italiano non cambia rotta: le nuove misure per attuare il corridoio super verde non prevedono flessibilità ed eccezioni. “Chiunque pensi che non saremo severi nelle forze dell’ordine ha giudicato male”, ha detto il ministro dell’Interno italiano Luciana Lamorghi.

Nei primi due giorni di attuazione del “super corridoio” (che consente ai cittadini non vaccinati di entrare per prova solo nei trasporti e nei luoghi di lavoro) sono stati effettuati oltre 200.000 controlli e sono state inflitte quasi 2.000 sanzioni, secondo nuove decisioni che oscillano tra 400 e 1.000 euro.

Acquista un biglietto con un codice QR

Tuttavia, anche il governo Draghi si prepara ad alcuni cambiamenti: è difficile condurre continui controlli a campionamento fuori dalle stazioni della metropolitana e degli autobus. Per questo motivo, il Ministero dei Trasporti italiano ha annunciato che il sistema di biglietteria verrà modificato molto presto. Puoi acquistarli tramite un’app solo se hai un vaccino QR o un test diagnostico.

Il punto di riferimento sono le piste da sci delle Alpi italiane, a cui ora puoi accedere con uno “skipass” – solo se hai un codice di vaccinazione.

Anche gli studenti non sono esclusi dalla nuova linea. L’uso del “Super Green Corridor” per i mezzi pubblici è stato esteso a bambini e adolescenti di età superiore ai 12 anni. Nessun ritardo.

Gli italiani cercano di salvare… Panettone

Secondo i media, questa risposta più dura all’epidemia è stata ritenuta necessaria a causa dell’allarmante aumento dei casi nell’Italia nord-orientale, soprattutto in Veneto e nell’Alto Adygea al confine con l’Austria.

Gli italiani stanno praticamente cercando di salvare il Natale e tornare a un ritmo più familiare. Con condizioni di sicurezza e ovviamente il “vicolo verde” nei mercatini aperti delle feste, perché quest’anno tutti possano mangiare più in sicurezza, il dolce tradizionale e famoso di Milano e d’Italia, il Panettone.