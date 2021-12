Italia: i messaggi di papa Francesco in occasione del Natale

Francia 3

In Italia è obbligatorio indossare la mascherina all’aperto. Questo sabato 25 dicembre è stato caratterizzato dalla benedizione urbi et orbi di papa Francesco. Ogni anno è un messaggio molto atteso dai cattolici.

A Roma (Italia), un’aria di festa aleggiava nell’aria, sabato 25 dicembre, nonostante la pandemia. La banda delle forze armate italiane ha sfilato in piazza San Pietro (Vaticano) davanti a 20.000 persone, molte delle quali francesi che hanno sfidato la pioggia e l’emergenza sanitaria. “Siamo vaccinati e abbiamo le mascherine, quindi abbiamo buoni motivi per essere qui in tutta sicurezza”, testimoniano due turisti francesi.

“Non abbiate paura. Che queste epidemie non vi impediscano di continuare a prestare attenzione agli altri, soprattutto ai più vulnerabili”. Questo è ciò che ha detto Papa Francesco. Agli occhi del Papa il virus è un banco di prova da cui può uscire un mondo più unito. È un discorso apprezzato da chi pensa che la crisi sanitaria occupi un posto troppo grande nelle preoccupazioni. Il contesto sanitario gioca sulla frequentazione di Roma. Quest’anno ci sono meno persone.