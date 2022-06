Italia e Tunisia si uniscono per creare un ecosistema di startup comune

Lunedì 20 giugno 2022 si terrà la cerimonia di inaugurazione della seconda edizione del progetto “Lab Innova for Tunisia”, alla presenza dell’Ambasciatore d’Italia, Lorenzo Fanara, e di Sami Ghazali, Direttore Generale dell’Economia Digitale per gli Investimenti . Statistiche del Ministero delle Tecnologie della Comunicazione e Donatella Larici, Direttore dell’ICE in Tunisia.

Finanziato da Made in Italy e gestito da ICE, Lab Innova for Tunisia è un percorso formativo specializzato sull’aumento dei viaggi studio in Italia e un progetto di innovazione collaborativa tra Italia e Tunisia con l’obiettivo di costruire un ecosistema comune nel campo delle start-up .

Questo progetto è dedicato a 17 startup tunisine che hanno sviluppato innovazioni tecnologiche legate alla cybersecurity, Blockchain, big data e intelligenza artificiale.

Per questa seconda edizione, le startup candidate, classificate secondo i criteri della legge tunisina sulle startup, sono state sottoposte a una prova di selezione preliminare. Successivamente, i partecipanti potranno beneficiare di tre moduli dedicati all’espansione internazionale, alla proprietà intellettuale e al lavoro di progetto all’estero.

Si segnala che il Ministero delle Tecnologie della Comunicazione, Smart Tunisia, Smart Capital, il Polo Tecnologico di Ghazala, nonché la Tunisian Startup Association, hanno contribuito alla realizzazione di questa seconda edizione.