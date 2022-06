Di fronte all’inflazione, lo “stress test” di Christine Lagarde

Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea a Bruxelles, 8 febbraio 2021. piscina / Reuters

Il giorno dopo la riunione della Banca centrale europea, giovedì 9 giugno, una vignetta sul quotidiano tedesco Handelsblatt Ha mostrato Christine Lagarde che cerca disperatamente di chiudere la porta a un’inondazione d’acqua che simboleggia l’inflazione. I piedi del presidente della Bce erano su un tappeto europeo che stava gradualmente scivolando via.

Con l’inflazione nell’Eurozona all’8,1% e i tassi di interesse sui mercati finanziari in aumento, mio Lagarde sta probabilmente attraversando il suo momento più difficile da quando ha assunto la carica di presidente della Banca centrale europea nel novembre 2019. “Sta svolgendo il suo mandato in questo momento, a seconda di come uscirà da questa crisi”crede Ludovic Subran, capo economista di Allianz. “È una prova di resistenza.” (Riferendosi agli “stress test” che la Banca Centrale Europea fa superare alle banche per misurarne la sicurezza), aggiunge Auror Lalock, membro della Commissione Affari Economici e Monetari, membro della Commissione Affari Economici e Monetari che, come tale , M.io Lagarde più volte l’anno.

Quando la signora francese è entrata in carica, il microcosmo altamente mascolino dei banchieri centrali si è chiesto: ecco qualcuno che non era Seraglio, che non era un economista di formazione che avrebbe sostituito Mario Draghi, un tecnologo molto ammirato. Sarà su di lei?

“Mantieni una qualche forma di allineamento”

Una sfortunata sentenza, emessa nel marzo 2020, durante lo scoppio dell’epidemia di Covid-19, ha rafforzato i sospetti: Non siamo qui per ridurre le differenze. [l’écart entre le taux allemand et les taux des pays périphériques] »Poi ha detto. Sentendo ciò, i mercati si sono fatti prendere dal panico e hanno immaginato che ciò indicasse che la Banca Centrale Europea potrebbe abbandonare la sua posizione – in caso di crisi – in un Paese debole come l’Italia.

Due anni dopo, il sig.io Invece, Lagarde ha ottenuto il favore degli osservatori. Non siamo dalla stessa parte politica, ma dobbiamo renderci conto che la sua situazione è molto complessa. Temevo non fosse abbastanza innovativo, ma ha lanciato il piano di acquisto di asset durante la pandemia e ha promosso l’ecologizzazione della politica monetaria”E il soddisfazione Mio Lalouk, “Preferirei essere buono, Aggiunge Eric Doer, della Ieseg Business School. Piscina di crisi [pandémie, puis flambée d’inflation]. È stata scelta per il suo talento come diplomatico per riunire membri della Banca centrale europea. »

Il Consiglio dei Governatori, composto da venticinque membri, è in realtà molto disparato, tra falchi e colombe. “La sfida per lei è mantenere una qualche forma di allineamento, e lo fa molto bene, Note il signor Subran. Il problema non è con Christine Lagarde, ma con l’attuale situazione economica. »