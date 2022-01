Intel ha annunciato il lancio della CPU a 5,5 GHz di dodicesima generazione

dopo Notizie entusiasmanti all’inizio di questa settimanaIntel ha annunciato ufficialmente una nuova CPU desktop di 12a generazione in grado di aumentare fino a 5,5 GHz su un singolo core pronto all’uso. La notizia è arrivata durante Presentazione Intel CES 2022Quando è stato detto che il processore desktop della serie KS sarebbe stato spedito entro la fine del trimestre, non si faceva menzione dei prezzi.

Il nome completo del chipset è Core i9-12900KS e I dispositivi di Tom Appunti Il suffisso “S” indica che sarà un’edizione limitata. Inoltre raggiunge un massimo di 5,5 GHz su un singolo core (300 MHz è un miglioramento rispetto a quello che abbiamo visto con i9-12900K), una dimostrazione sul palco del funzionamento della nuova CPU Hitman 3 Il processore ha dimostrato di funzionare a una velocità costante di 5,2 GHz su tutti i core ad alte prestazioni. Non sono stati forniti dettagli sul tipo di assorbimento di potenza o refrigerante richiesto per ottenere questi risultati.

Sfortunatamente, non sembra che sarai in grado di acquistare una CPU Intel a 5,5 GHz per la tua macchina in qualunque momento presto. Il vicepresidente esecutivo di Intel Gregory Bryant ha solo indicato che la CPU sarà spedita ai “clienti OEM” durante la presentazione, suggerendo che nel prossimo futuro sarà necessario acquistare un computer prefabbricato per ottenere uno dei chip. Oltre alla nuova CPU best-in-class, Intel ha anche utilizzato la demo CES per annunciare una nuova gamma desktop mainstream e Processori per laptop di 12a generazione.