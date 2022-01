Pokémon Legends: Arceus riceve una nuova promo di sei minuti

È facile essere un gioco Switch previsto per gennaio 2022 Pokémon Leggende: Arceus – È una versione completamente nuova della serie di lunga data sull’addomesticamento dei mostri che riporta i giocatori nel passato. Uscirà il 28 gennaio e, in vista di ciò, Nintendo e The Pokémon Company stanno condividendo sempre più filmati di gioco.

L’ultima clip ad essere postata è il trailer dell’intro. Sebbene sia in giapponese, offre comunque agli allenatori una buona visione di come si gioca, con sei minuti di paesaggi, Pokemon, persone e personalizzazione in offerta. Ci sono anche molti colpi di meccanismi di battaglia e metodi di trasporto.

Ancora una volta, questo è un trailer giapponese, ma Nintendo dovrebbe condividere un video in lingua inglese dello stesso filmato nel prossimo futuro. Clicca qui sotto per guardare l’ultimo video:

Anche un nuovo capolavoro è stato scambiato. Ecco uno sguardo da Serebii.net:

Immagine Serebii: sono stati rilasciati alcuni nuovi artwork chiave per Pokémon Legends Arceus https://t.co/gDbXkHSvkT pic.twitter.com/53iFzj1y8h– Serebii.net (@SerbiiNet) 7 gennaio 2022

Pokémon Leggende: Arceus Arriverà esclusivamente su Nintendo Switch il 28 gennaio. Sei eccitato per questo? Diteci nei commenti.