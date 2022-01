Microsoft PowerToys ottiene una nuova funzionalità Always On Top e una ricerca web di avvio

Microsoft sta aggiornando PowerToys questa settimana per includere la nuova funzionalità Always On Top e la funzionalità di ricerca web nel launcher simile a Spotlight. La versione 0.53.1 include le due funzionalità tanto necessarie, insieme a un lungo elenco di correzioni di bug e miglioramenti a 12 Microsoft PowerToy.

Always On Top, come suggerisce il nome, consente a qualsiasi app di essere sempre davanti agli altri, anche se si passa a un’altra finestra. Sebbene molte app lo supportino già, PowerToys ora garantisce che qualsiasi cosa possa essere installata, il che è particolarmente utile per le app legacy che potresti voler tenere davanti ad altre app su più monitor.

Poiché i giochi di solito vengono eseguiti in modalità a schermo intero sopra altre finestre, Always On Top PowerToy include anche un interruttore Modalità gioco, per consentire ai giochi di funzionare a schermo intero sopra le app installate. Altre impostazioni includono la possibilità di mostrare un bordo colorato attorno a un’app installata e persino di riprodurre un suono quando l’app è installata. Puoi anche escludere le app dall’installazione e attivare Always On Top con il tasto Windows + Ctrl + T.

La seconda utile aggiunta a PowerToys è la ricerca web in Run launcher. Microsoft ha lanciato per la prima volta un launcher simile a Spotlight Quasi due anni fa, consentendo agli utenti Windows di cercare rapidamente applicazioni e file nel sistema operativo. Ora ha finalmente una ricerca sul Web, che ti consente di cercare rapidamente nel Web utilizzando il browser predefinito e il motore di ricerca predefinito.

Il comando di attivazione predefinito per i risultati web è “???” , oppure verranno visualizzati i risultati della ricerca se Esegui non riesce a trovare un file o un’applicazione correlati. Oltre a queste due aggiunte, Microsoft e la comunità di sviluppatori open source hanno anche aggiunto il supporto per le miniature del codice G in Esplora file.

PowerToys versione 0.53.1 è ora disponibile da Microsoft Pagina GitHub di PowerToys, o attraverso Microsoft Store.