Incendio in un camion con animali sulla strada statale Atene – Lamia

Non si conoscono ancora le cause dell’incendio

Il camion ha preso fuoco Atene – Strada statale Lamia all’uscita di Kifisia. 14 vigili del fuoco sono stati mobilitati in cinque auto per spegnere l’incendio nel camion. Ha causato molto ingorgo stradale Sulla strada, i conducenti devono essere armati di pazienza.

#tiro In un camion sulla EO Atene – Lamia all’uscita di Kifisia. Imballaggio istantaneo 14 # Pompiere Con 5 veicoli. – Vigili del fuoco (pyrosvestiki) 26 giugno 2021

Secondo le informazioni, il camion trasportava bambini e polli, e infatti c’è stata un’operazione per rimuovere gli animali basata su fonti della polizia stradale. Secondo fonti dei vigili del fuoco, più di dieci bambini e alcuni polli sono stati portati in un luogo remoto. Alcuni dei polli sono stati bruciati, mentre l’informazione era che si trattava di un camioncino.

(Diritto d’autore: MICHALIS KARAGIANNIS / EUROKINISSI)

a causa del fuoco La strada nazionale sia in Ungheria è stata chiusa per lungo tempo all’altezza del ponte Kalevtaki, da tempo il traffico è tornato al Pireo e la corsia di sinistra del torrente a Lamia è tornata al traffico. La causa dell’incendio non è ancora nota e le squadre dei vigili del fuoco stanno indagando sulla causa dell’incendio.

(Diritto d’autore: MICHALIS KARAGIANNIS / EUROKINISSI)

Poco prima delle 17:30 il traffico è stato ripristinato.

