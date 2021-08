Incendio a Evia: ordine di evacuazione a Glasgow, Katriadis e Melis – Grecia

La gente di Evia sta attraversando tempi difficili. I villaggi di Simia, Kryoneritis, Milia e Agdines sono attualmente testati dagli incendi a Evia.

Pochi minuti fa è stato inviato un messaggio dal 112 per evacuare Millie.

“Se sei a #Galatsades o #Kamatriades #Evia, evacuare ora a #Istiaia. Incendi boschivi nella tua zona” si riferisce all’ultimo messaggio inviato poco prima, ne è stato inviato un altro che recita: “Se sei a #Milies #Evia , evacuate ora ad #Istiaia. Incendi boschivi nella vostra zona.”

“Bruceremo vivi a Istia, le fiamme ci circondano”: un incubo nel nord di Evia!

Un incendio a Evia: “Stiamo bruciando, i nostri figli bruceranno vivi. Niente gocce d’acqua. Siamo circondati dal fuoco”. Con grida di dolore e voci tremanti, gli abitanti di Istiaia chiedono ai vigili del fuoco di aiutare a spegnere l’incendio, altrimenti li circonderai, dicono.

I residenti chiedono rinforzi dall’aria perché il fuoco sta bruciando in maniera incontrollata e la situazione è fuori controllo. “La situazione si sta deteriorando. Ci hanno dimenticato”, dicono i residenti, chiedendo qui e ora di far volare i canadesi per aiutare nella battaglia con le fiamme infuocate. Sindaco di Mantova – Limni – Agia Anna, George TsaborniotisSi lamenta che fino alle 8:00 non hanno volato nella zona in aereo e hanno lasciato aperta la possibilità che il fuoco raggiungesse Calcide.

“L’abbiamo appena saputo. Le case sono state bruciate, le attività commerciali bruciate. Il fuoco non si ferma da nessuna parte, non abbiamo aiuto. I vigili del fuoco con i volontari stavano cercando di spegnere le case. Continuiamo per il sesto giorno. Il fronte ora sta bruciando nel villaggio di Spathari. Dalla mattina cerchiamo di portare le persone nelle loro case per spegnere gli incendi, perché quando le persone si perdono, il fuoco può bruciare più case”. “Servono molte mani, perché non c’è aiuto dall’aria o il terreno».

Il comune inizia a distribuire a tutte le comunità perché non c’è acqua ed elettricità. La rete è danneggiata. “Alle 8 del mattino non è stata rilasciata aria all’interno. A Spathari non c’è niente, niente acqua, niente elettricità. La gente è sotto shock. C’è un’atmosfera di dolore, tristezza, rabbia, disperazione e nessuna speranza per il futuro”, ha detto il Sindaco.

“Non c’è stato alcun miglioramento negli sforzi per fermare i fronti di fuoco perché l’aria e il terreno significano che non abbiamo fatto nemmeno piccoli incendi. Se il fronte di fuoco di Spathari non viene fermato, il fuoco raggiungerà Calcide. Calcide brucerà mentre vanno .”

Incendi catastrofici: perché la Germania non ha inviato aiuti alla Grecia?

In Grecia arrivano costantemente aiuti da altri paesi europei, che aiuteranno a spegnere gli incendi che bruciano nel paese, su richiesta della Grecia in Meccanismo europeo di protezione civile.

Da giovedì si sono uniti ai vigili del fuoco vigili del fuoco e aerei arrivati ​​per primi dalla Francia e dall’Ucraina oltre che da Cipro, arrivati ​​per primi in risposta alla richiesta di aiuto del nostro Paese.

Ci sono già cento ucraini yoboya , 82 francesi sono in Attica, insieme a 40 vigili del fuoco ciprioti, oltre a due francesi e un cannibale dalla Croazia, mentre 16 vigili del fuoco israeliani e due trattori aerei svedesi si stanno unendo ai vigili del fuoco fino ad oggi. La Romania ha previsto 112 vigili del fuoco con 23 veicoli e tre elicotteri Super Puma dalla Svizzera. Altri due aerei operano da Cipro sull’isola di Creta.

È interessante notare che questa è la prima volta che Romania Manda i vigili del fuoco all’estero.

Consolato rumeno a Salonicco, conferma in un post sui social: “Non lasceremo la Grecia da sola davanti alle fiamme! Siamo accanto ai nostri amici greci!”

🇷🇴🇬🇷🇷🇴🇬🇷🇷🇴🇬🇷🇷🇴🇬🇷🇷🇷🇬🇷 🇴🇬🇷🇷🇴🇬🇷🇷🇬🇷🇷🇴🇬🇷🇷🇬🇷🇷🇷🇬🇷 🇴🇬🇷🇷🇴 Βοη La Romania aiuta la Grecia ! proprio adesso! Più di 110 romani… Pubblicato da Consolato Generale di Romania a Salonicco Su venerdì 6 agosto 2021

Perché la Germania non ha inviato aiuti?

In un’intervista a DW, Karl-Heinz Bang, capo dei vigili del fuoco tedeschi, ha spiegato che in questo momento i vigili del fuoco non hanno la capacità di fornire assistenza ad altri paesi a causa delle recenti catastrofiche inondazioni. “Altrimenti, è vero che aiutiamo ogni Paese”, ha detto Banzi.

“Ad esempio, l’Agenzia di Protezione Civile THW è attualmente in Italia e fornisce assistenza con le infrastrutture.” Altrimenti, il Meccanismo Europeo di Protezione Civile monitora i paesi in cui vengono effettuate operazioni (di estinzione) e, se necessario, richiede assistenza ai paesi che hanno la capacità di trasmissione”.

Karl-Heinz Bans ritiene, tuttavia, che se si fossero ripetuti fenomeni meteorologici estremi, che hanno portato a catastrofici incendi in Grecia, Italia e Turchia, i vigili del fuoco tedeschi sarebbero più attivi all’estero, in un momento in cui Germania, Austria e Alto Adige avevano i maggiori rete dei vigili del fuoco Spegnimento.

“L’Unione europea ha già stabilito il quadro normativo per tali società, ma deve essere attuato nella pratica. Quindi dobbiamo prepararci per la formazione dei dirigenti. Abbiamo circa un centinaio di persone in Germania, ma c’è ancora molto da fare”. È importante conoscere le regole che si applicano alle aziende estere, perché spesso c’è una stretta collaborazione con i militari”.