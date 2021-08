Ristorante italiano e greco apre la sua posizione ad Augusta

Ally Carraway ha sempre amato andare alla Lugoff House of Pizza nella sua città natale, Lugoff, nella Carolina del Sud. Ora, ottieni lo stesso cibo in un nuovo ristorante ad Augusta.

2 Boys Pizza & Grill ha aperto il mese scorso in Washington Road, vicino al Super 8, dove si trovava Danny.

“Non abbiamo trovato un posto come la Lugoff House of Pizza, quindi è molto eccitante trovare un posto come questo”, ha detto Carraway.

È simile a Two Boys Pizza and Grill perché il suo proprietario Magdy Feltaous è il fratello del proprietario di Logos Pizza e i menu sono simili.

“Lavoro in questo campo da 20 anni. Ho un’altra attività in Colombia, ma mio fratello ne gestiva una in Colombia, quindi ora ho l’attività qui da sola”, ha detto Feltos. “Amo questa zona e amo questa strada, sembra così piena. Non trovo nessun tipo di cibo come il nostro qui”.

Il ristorante offre una varietà di opzioni, come pizza, pasta, gyros, hamburger, piatti caldi e stromoli. Ha detto che fanno la pizza fresca ogni giorno e che il sugo per gli spaghetti è fatto in casa.

La settimana scorsa Caraway aveva smesso di ordinare il pollo Alfredo.

“Il mio cibo era molto buono”, ha detto. “Il posto migliore a cui ho pensato era un sacco di cibo, quindi ho pensato per cosa hai pagato, ho pensato che avessi un accordo.”

In arrivo ad agosto

Ogni domenica, Feltaos viaggia dalla Colombia per frequentare la chiesa presso la chiesa ortodossa copta di Sant’Agostino su Ferry Road. Durante quei viaggi settimanali iniziò ad amare la zona e decise di aprire qui un ristorante.

Vive ancora in Columbia e viaggia con Augusta dal lunedì al sabato, quando 2 Boys Pizza and Grill è aperto. Il ristorante è chiuso la domenica quindi possono andare in chiesa.

Vuole comprare una casa nella zona di Augusta, ma è più concentrato sull’assicurare che il progetto funzioni. Ci sono voluti sei mesi per impostare il sito, ma dice di avere ancora problemi con il personale.

“Non ho abbastanza aiuto, quindi non faccio pubblicità”, ha detto, notando che sta assumendo.

Feltos si è detto preoccupato di essere troppo impegnato per mantenere il livello di servizio clienti che voleva fornire.

Carraway ha intenzione di tornare per saperne di più.

“Penso che Washington Road sia una buona posizione per loro. È fuori dall’autostrada e le persone possono entrare e consumare un pasto veloce se stanno arrivando”, ha detto.

2 Boys Pizza & Grill si trova al 3026 di Washington Road ed è aperto dal lunedì al sabato dalle 11:00 alle 21:00.