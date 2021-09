Gli spettatori su Twitch sono diminuiti in modo significativo quando gli spettatori si sono presi un giorno libero per protesta

banner Ho preso un giorno libero su Twitch il 1° settembre per attirare l’attenzione sui raid di odio in corso che hanno afflitto la piattaforma nelle ultime settimane. Mentre gli scettici hanno criticato l’idea, suggerendo che le persone coinvolte nell’evacuazione non erano abbastanza influenti da causare cambiamenti significativi nel traffico, secondo i dati raccolti. GemsiteTwitch, una società di analisi dei giochi, ha visto diminuire il suo numero di visualizzazioni.

Gamesight.io

In questo grafico condiviso con il bordoGamesight ha misurato il numero di canali attivi (ovvero il numero di canali live) e le ore guardate ogni giorno negli ultimi nove giorni a mezzogiorno, ora del Pacifico. Secondo i dati di Gamesight, il numero di canali attivi e le ore guardate alle 12:00 PT del 1° settembre erano al minimo rispetto agli otto giorni precedenti. Di seguito è riportata una ripartizione di questi numeri.

Numeri giornalieri per ore di spettatori e canali (Pacific Time)

20/24 – ore guardate – 4.083.518 – canali – 189.472

20/25 – ore di visione – 4441.477 – canali – 185.955

8/26 – ore di visione – 4.243.226 – canali – 185.268

20/27 – ore di visione – 3.999.300 – canali – 192.559

20/28 – ore di visione – 4.566.239 – canali – 195.197

20/29 – ore di visualizzazione – 4.440.355 – canali – 198.900

20.30 – ore di visione – 4.202.554 – canali – 184.759

8/31 – ore di visione – 4340980 – canali – 176.586

13/21 – ore di visualizzazione – 3.456.576 – canali – 171.682

Guardando i numeri grezzi, è facile vedere il declino. Se confronti i dati del 1 settembre con il mercoledì precedente, quel giorno ha visto quasi 1 milione di ore di visione in meno e oltre 14.000 canali in meno in meno rispetto alla settimana precedente.

Ma ci sono ulteriori fattori che potrebbero aver contribuito al declino. Dr. Lubo e TimTheTatman Entrambi i famosi operatori hanno annunciato che lasceranno Twitch per accordi di streaming esclusivi con YouTube Gaming. Le scuole negli Stati Uniti sono tornate in attività e la Gamescom probabilmente gonfierà i numeri della scorsa settimana. Un altro team di analisi dei dati, CreatorHypee Tieni in considerazione tutti questi parametri E sta ancora segnalando un basso numero di visualizzazioni su Twitch.

“Sulla base dei dati, #ADayOffTwitch ha influito sia sul pubblico del live streaming che sul pubblico sulla piattaforma”, Zac Posey Chi scrive CreatorHype. “A seconda di come si qualificano quei dati, l’effetto potrebbe essere del 5% o forse del 15%”.

hashtag #ADayOffTwitch È stato uno dei primi 10 hashtag di tendenza del giorno – e quell’impresa è consistita dato il ciclo di notizie L’uragano Ida colpisce New Yorke Joe Rogan diagnosticato con COVID-19, e il Battaglia di aborto in Texas. L’evento ha anche attirato l’interesse dei migliori giocatori come Hasan Abi E ai media piace Forbes e USA Today.

Twitch sta attualmente lavorando al problema del raid di odio, ma non c’è ancora una tempistica per quando le soluzioni saranno disponibili. Nel frattempo, i live streamer e le società di terze parti hanno creato i propri strumenti per rispondere. Streamlabs, creatori di alcuni dei più popolari strumenti di gestione delle trasmissioni, utilizzano oggi Ha annunciato di aver creato la modalità provvisoria – Un programma gratuito che può sostanzialmente fermare il raid di odio in corso.

A parte i dati, le emittenti responsabili della creazione e dell’organizzazione dell’evacuazione sono soddisfatte di ciò che hanno fatto. “Vedere quanto possa essere di impatto questo è sorprendente per me”, dice. Penna lucida, l’operatore che ha avviato #ADayOffTwitch.

L’opt-out è progettato per attirare maggiore attenzione sulle molestie di follower sproporzionatamente emarginati e per istigare protezioni proattive da Twitch. Sembra, almeno in parte, che abbiano raggiunto i loro obiettivi.

“È stato davvero incredibile assistere”, dice. Rectrafine, creatore del movimento #TwitchDoBetter. “È stato un grande momento, specialmente quando c’erano così tanti che dubitava (e ancora dubitano) di ciò che stiamo cercando di fare in questo spazio”.

Gli organizzatori sanno anche che un giorno di protesta non basta.

“Anche se potremmo non aver raggiunto Twitch in modo significativo in termini di impatto finanziario”, afferma, Lucia EverblackUn altro regolatore di uscita. “Abbiamo sicuramente sentito la nostra assenza.”