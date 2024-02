Il nuovo design incentrato sulle persone di OneDrive è disponibile per tutti gli utenti Windows

Tutti i file archiviati in OneDrive o in altri servizi cloud sono probabilmente organizzati per file e nome in modo da sapere dove si trovano. Ma sul posto di lavoro, tutte le scommesse sono perse. La nuova funzionalità dell'interfaccia utente di OneDrive per il Web aiuta a risolvere questo problema.

La nuova funzionalità OneDrive ti consente di organizzare i file in base a la gente, non solo il nome del file. Puoi anche organizzarli per riunioni, anche per riunioni imminenti che non hanno ancora avuto luogo. Microsoft ha aggiunto questo nuovo aggiornamento dell'interfaccia utente nel 2023, ma questa settimana ha affermato che anche i consumatori lo vedranno entro la fine di febbraio 2024. (Questo aggiornamento si applica all'app OneDrive per Windows, non a Esplora file.)

Questi sono due potenti miglioramenti all'interfaccia utente di OneDrive. Se sei il tipo che riesce a classificare mentalmente i file su più gruppi di lavoro, buon per te. A volte ciò significa navigare tra thread e chat room per trovare il file pertinente, indipendentemente dal fatto che sia aggiunto o meno ai segnalibri. Ciò che suggerisce OneDrive è semplicemente di saltare tutto questo.

Forse dovresti lavorare con uno o due colleghi su una proposta specifica, che potrebbe essere stata convertita in bozze separate. La nuova visualizzazione Riunioni in OneDrive organizzerà automaticamente questi file, sia nel contesto di una specifica riunione passata o futura, sia solo dei colleghi coinvolti.

La nuova interfaccia Persone in OneDrive integra la nuova interfaccia utente di Riunioni all'inizio di questa storia. Microsoft

Tieni presente che OneDrive non si sta allontanando dal suo tradizionale sistema di organizzazione dei file: se desideri organizzare i tuoi file condivisi e personali in questo modo, puoi farlo. OneDrive aggiunge anche il filtraggio per tipo di file e piccoli tocchi come la possibilità di codificare a colori anche le tue cartelle. Naturalmente potrai filtrare anche per tipo di file.

Microsoft ha anche modificato il pulsante Aggiungi nuovo per consentirti di creare un nuovo documento Word, PowerPoint, Excel, OneNote o Moduli E Mostra l'opzione per caricarlo su OneDrive. La combinazione di queste funzionalità può creare un po’ di confusione.

Microsoft prevede inoltre di utilizzare l'intelligenza artificiale per offrire ulteriori consigli sui file “disponibili presto” come parte della sezione “Per te” nella home page di OneDrive. Sebbene l'intelligenza artificiale stia facendo notizia in questi giorni, sembra onestamente che stia organizzando file per persona e incontrandosi per aiutarti a trovare ciò di cui hai bisogno. (Forse Projects sarà la prossima aggiunta?) Il nuovo pianificatore OneDrive sembra un'aggiunta davvero intelligente.

Questa storia è stata aggiornata il 1° febbraio 2024 per notare che queste nuove modifiche vengono introdotte per i consumatori, nonché per le scuole e le imprese.