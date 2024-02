I thread funzionano su argomenti di tendenza, sebbene adottino anche un approccio diverso alla condivisione

Sì, Threads otterrà un elenco di argomenti di tendenza, anche se il capo di Instagram Adam Mosseri rimane scettico sui vantaggi di questo e di altre funzionalità correlate nell'app.

In un'intervista su Threads sullo sviluppo futuro dell'applicazione, Mosseri lo ha spiegato Aggiungeranno argomenti di tendenzacosì come alcune altre funzionalità molto richieste, anche se al momento non le considera una priorità.

Secondo Mosri:

“La mia opinione onesta è che le funzionalità richieste come menu, pulsante di modifica, feed successivo, tendenze di tendenza e hashtag siano tutte utili da creare, ma nessuna di esse aumenta in modo significativo l'utilizzo di argomenti o argomenti. Continueremo a svilupparle perché è bello creare funzionalità che interessino gli utenti più coinvolti, ma è difficile dare loro la priorità quando l'impatto misurabile è minimo.

Il che è interessante, perché l'elenco degli argomenti di tendenza aumenterà sicuramente il coinvolgimento nell'app in tempo reale. Giusto?

Parte del valore di I thread di tendenza ne fanno parte, motivo per cui molti utenti credono che i thread ora debbano fare lo stesso.

Gli elenchi dovrebbero anche aiutare ad ampliare il coinvolgimento, consentendo agli utenti di monitorare diversi argomenti di interesse, mentre gli hashtag sono anche un comportamento integrato che, almeno in teoria, potrebbe migliorare la scoperta.

È interessante notare che Mosseri non vede nessuno di questi come un importante fattore di crescita, e lo saprebbe, dato che ha tutti i dati di utilizzo davanti a sé.

Ciò probabilmente riflette l’errore di ciò che pensiamo di sapere, in contrapposizione a ciò che realmente accade.

Ad esempio, moltissimi utenti di Instagram e Facebook si sono lamentati dei contenuti consigliati visualizzati nei loro feed, principalmente sotto forma di post video di Pagine e persone che non seguono e che non sceglierebbero mai di seguire in un programma.

Tuttavia, le statistiche sull’utilizzo raccontano una storia diversa. Il tempo trascorso dagli utenti su Facebook è invece aumentato lo scorso anno Il consumo di rulli è aumentato del 20% Nonostante quelle continue lamentele.

Anche i feed algoritmici in generale sono stati una seccatura costante per l'utente, tuttavia tutti i metadati mostrano che gli algoritmi dei feed aumentano significativamente il tempo dell'utente nelle loro applicazioni.

Quindi, anche se possiamo pensare di sapere cosa vogliamo, i dati riflettono il contrario, che è probabilmente ciò a cui si riferisce Mosseri qui.

Tuttavia, penso che Threads, come app di conversazione in tempo reale, abbia bisogno di tendenze e opzioni di ordinamento temporale, al fine di massimizzare il coinvolgimento in-the-moment.

I menu probabilmente no, e la finestra di modifica estesa, sono d'accordo, non avrà un grande impatto, mentre le opzioni alternative di feed basate su temi, come accennato, sembrano avere qualche potenziale, a seconda di come vengono implementate.

Ma ritengo che la condivisione in tempo reale dovrebbe essere al centro dell'attenzione e fornire opzioni per pubblicare post in diverse comunità potrebbe aprire più modi per consentire agli utenti di interagire con una gamma più ampia di argomenti, se Threads lo implementa come cambiamento comportamentale nella fase iniziale.

Il modello per questo, a mio avviso, è l’esperimento “Faces” di Twitter, che è stato dimostrato ad un certo punto nel 2021, ma mai effettivamente implementato.

Ciò potrebbe far sentire le persone più a loro agio nel condividere post su una serie di argomenti, perché i loro follower potranno scegliere se vedere tutti i post di quell'utente o solo quelli sugli argomenti a cui sono interessati.

Ciò ha un potenziale maggiore rispetto agli elenchi esistenti di per sé. Ma forse mi manca anche il quadro più ampio di ciò che Threads intende effettivamente raggiungere.

In questo momento, la maggior parte degli utenti di Threads si concentra sul fatto che l'app diventi un'alternativa a X, cosa che sembra andare bene per la maggior parte. L'app ha oltre 100 milioni di utenti e, poiché sempre più persone smettono di usare X, rimane l'opportunità per Threads di coglierli con un'alternativa “abbastanza buona”.

Anche se fin dall'inizio Meta era chiaro nel considerare Threads come qualcosa di diverso, qualcosa di più di una semplice applicazione clone di X.

Già a ottobre, il CEO di Meta, Mark Zuckerberg Lo ha spiegato:

“Ho pensato a lungo che dovesse esistere un'app di chat pubblica per un miliardo di persone, il che è un po' più positivo. E penso che se continuiamo così per qualche altro anno, penso che avremo buone possibilità di realizzare la nostra visione lì”.

La menzione “positiva” qui è il punto chiave, perché come abbiamo visto, il team di Threads aveva già creato argomenti di tendenza e strumenti di ricerca cronologica e ha scelto di non pubblicarli a causa del timore che potessero portare a un coinvolgimento più negativo.

Il mese scorso, spiegando come il team di Threads si stava avvicinando alla ricerca temporale, lanciata per caso qualche settimana fa, Mosseri ha spiegato:

“Avere un elenco completo di ogni post contenente una parola specifica in ordine cronologico significa inevitabilmente che gli spammer e altri malintenzionati attaccano la visualizzazione con i contenuti non appena vengono aggiunte le parole o i tag pertinenti.

Anche gli argomenti sono stati attenti ai tag degli argomenti per lo stesso motivo, poiché gli utenti possono aggiungere solo un tag per post, rendendo difficile lo spam dei flussi di argomenti popolari.

In sostanza, il team di Threads non sta solo esaminando funzionalità perfezionate a questo riguardo, ma anche come queste possano facilitare un'esperienza utente più positiva. Forse, da questo punto di vista, Mosseri ha ragione, e nessuna di queste funzionalità porterà grandi benefici agli obiettivi più ampi della piattaforma, e potrebbe addirittura ostacolarli in qualche modo.

È una considerazione interessante, e sarà anche interessante vedere come il team di Threads cercherà di sviluppare la piattaforma con questo in mente, incoraggiando un maggiore utilizzo e limitando al tempo stesso gli elementi dannosi.

Nel complesso, posso capire le preoccupazioni di Mosseri, ma Threads deve anche facilitare più discussioni in tempo reale per sfruttare le sue opportunità e conquistare alcune delle comunità X più integrate.

Oppure, dati i continui cambiamenti in X, può semplicemente aspettare e vedere quanti utenti Elon e Co. disattivano e indirizzarli invece a Threads.

Indipendentemente da come sceglierà di affrontarlo, ritiene che Threads dovrà implementare presto alcuni cambiamenti, al fine di sfruttare il suo slancio di crescita e mantenere coinvolti questi emarginati di Twitter.