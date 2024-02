Come attivare le funzionalità dell'aggiornamento beta 1.21 in Minecraft Bedrock

Minecraft è un gioco con cicli di aggiornamento che sta conquistando l'intera Internet. L'aggiornamento 1.21 non fa eccezione a questa regola, con milioni di giocatori che attendono con impazienza gli ultimi contenuti del gioco più venduto di tutti i tempi.

Anche se non esiste ancora una data di rilascio ufficiale per l'aggiornamento Minecraft 1.21, esiste una finestra di rilascio generale intorno alla metà del 2024, il che significa che i giocatori hanno ancora qualche mese di tempo. Fortunatamente, c’è un modo in cui i giocatori possono sperimentare in anticipo parte di ciò che il prossimo aggiornamento offrirà.

Funzionalità sperimentali di Minecraft 1.21

Un armadillo raggomitolato a forma di palla per proteggersi (Immagine via Mojang)

Le versioni beta di Minecraft 1.21 non contengono tutte le aggiunte e le modifiche in arrivo nel gioco. Inoltre, queste versioni del gioco presentano molti più bug del solito, poiché tutto il codice è sperimentale.

Alcune delle aggiunte più grandi e impressionanti alle versioni beta del gioco sono nuovi mob e blocchi. Ci sono nuovi mob in Breeze, una versione ostile del Nether Fire, e in Armorer, un mob passivo che può deformarsi per proteggersi dai danni.

L'aggiunta più recente, a partire dallo snapshot 24w05a, nota come Minecraft Preview 1.20.71.10 per i giocatori Bedrock, è il blocco del caveau. Questo blocco bloccato contiene un bottino individuale per ogni giocatore, in netto contrasto con i forzieri contenenti bottino condiviso che deve essere diviso tra i giocatori o rivendicato dall'ultima persona rimasta in piedi.

Come installare l'ultima versione beta di Minecraft 1.21 per Bedrock

Cambia posizione per i contenuti dell'aggiornamento 1.21 all'interno della creazione del mondo Bedrock (immagine via Mojang)

Computer

La prima cosa che dovrebbe fare chi gioca a Minecraft Bedrock Edition su PC è aprire il launcher del gioco. Una volta aperto, dovrai assicurarti che Minecraft per Windows sia selezionato. Successivamente vai alla scheda “Installa” e utilizza il pulsante verde “Installa” situato sotto l'intestazione dell'anteprima. Questo scaricherà e installerà l'ultima anteprima disponibile da Mojang.

Una volta entrato nel gioco, dovrai accedere alla scheda Esperienze all'interno di World Creation. Qui troverai l'interruttore per i contenuti 1.21. Attiva questo interruttore e completa la creazione del tuo nuovo mondo. Devi avere accesso ai contenuti 1.21 aggiunti al gioco in questo modo.

X-Box

Per coloro che giocano sulla famiglia di console Xbox, è possibile accedere a queste build di anteprima del gioco e abbonarsi semplicemente cercando “Anteprima Minecraft” all'interno del Microsoft Store. Supponendo che tu abbia un abbonamento Game Pass valido o possiedi già la Bedrock Edition, avrai accesso per scaricare l'anteprima.

Una volta scaricata e installata l'anteprima, devi ricordarti di attivare le funzionalità 1.21 nella scheda Sperimentale durante la creazione del mondo, che è simile ai processi per Java e Bedrock PC.

In movimento

Se giochi su iOS o Android, il processo di anteprima sarà leggermente diverso. Gli utenti Apple devono utilizzare il collegamento sul sito Web Minecraft Reviews per accedere all'app Demo Flight. Da qui potrai richiedere l'iscrizione alla prova qualora ci siano posti disponibili.

Gli utenti Android devono accedere al Play Store, cercare il gioco, quindi scorrere verso il basso fino a trovare il pulsante per iscriversi alla beta. Le nuove funzionalità verranno applicate al riavvio del gioco, ma devi ricordarti di abilitare il nuovo contenuto seguendo gli stessi passaggi discussi sopra.

Mentre l'attesa per Minecraft 1.21 è ancora lunga ed estenuante, i giocatori possono trarre conforto dal fatto che Mojang consente loro di accedere ai nuovi contenuti attraverso queste istantanee aggiornate.

A cura di Siddharth Satish