NBG: Recovery Fund è una grande opportunità per le PMI greche

Duramente colpiti dalla pandemia e dalla profonda crisi greca, i media greci si trovano a un bivio critico, poiché il fondo di ripresa offre un’opportunità unica per colmare il divario di competitività con le aziende più grandi e tenere il passo con i dati europei. La criticità è renderli visibili e seguire il percorso ottimale per il loro sviluppo.

Secondo lo studio della Banca nazionale greca, il colpo senza precedenti della pandemia ha causato una contrazione del PIL europeo del 6,1% e del PIL greco del 7,8% nel 2020, riducendo al contempo le vendite del 13% nelle imprese greche. sezione. Pertanto, a questo punto, le aziende stanno cercando di recuperare, con le aziende greche più piccole che lo fanno con il peso della bassa competitività (sia nei confronti delle grandi aziende greche che delle piccole aziende europee).

In particolare, le piccole imprese greche sono in ritardo sia nella produttività del lavoro (73% rispetto alle piccole imprese europee, rispetto al 34% per le grandi imprese) sia negli investimenti di capitale (33% rispetto all’UE per le piccole imprese, rispetto al 23% per le grandi imprese). ). Allo stesso tempo, non sfruttano le possibilità offerte dalle operazioni di cooperazione (con la Grecia all’ultimo posto tra i paesi OCSE in termini di partecipazione delle imprese ai raggruppamenti).

Con l’obiettivo di evidenziare le ragioni di questo ritardo, l’indagine BEI si è concentrata su un campione di 1.500 industrie su Valutare tre importanti caratteristiche strutturali:

– estroversione: Le piccole aziende hanno tassi di estroversione più bassi (14% delle vendite, rispetto al 38% di quelle grandi), mentre allo stesso tempo i loro prodotti sono principalmente diretti ai mercati balcanici e dell’Europa orientale in contrasto con le grandi aziende con un migliore accesso ai mercati occidentali sviluppati L’Europa dove sono Margini di profitto più alti.

Digitalizzazione: La tecnologia non fa parte della strategia del 40% delle piccole imprese (contro solo il 20% delle grandi imprese), che sono in ritardo nell’utilizzo di strumenti digitali – soprattutto per quanto riguarda i sistemi interni specializzati che possono aumentare la loro produttività (ERP, CRM , analisi dei dati).

Innovazione: Le imprese più piccole sviluppano in misura minore nuovi prodotti (31% vs 50% delle grandi), mentre minor ricorso a collaborazioni con università o centri di ricerca (circa il 10% delle piccole imprese vs. 25-30% delle grandi imprese utilizza canali rilevanti ) Offrire opportunità di innovazione esterna.

Dopo aver individuato la fonte del sottosviluppo per le piccole imprese greche nell’innovazione tridiastolica, nella digitalizzazione e nell’innovazione, il focus individuato in queste aree dal Recovery Fund aspira a rafforzare la base produttiva europea. Particolarmente, Le PMI greche possono beneficiare dell’accesso a prestiti convenienti e sovvenzioni, con la maggior parte delle sovvenzioni a sostegno dell’ambiente in cui operano le PMI (come infrastrutture, digitalizzazione del settore pubblico, istruzione), 1/6 delle sovvenzioni va direttamente al settore delle imprese e due terzi di queste sovvenzioni ai media. Attraverso le risorse di cui sopra, vengono incentivati ​​gli investimenti nelle tre aree strategiche sopra menzionate, mentre si pone particolare enfasi sull’aumento della competitività di settori selezionati (misure speciali per il turismo, agroalimentare e manifatturiero) e le attività (sviluppo verde). Allo stesso tempo, le PMI dovrebbero essere incentivate da incentivi finanziari e di altro tipo per la crescita del business (attraverso crescita organica, fusioni e partnership per sfruttare le economie di scala).

A questo punto è importante notare che le risorse del Recovery Fund corrono in parallelo con i programmi disponibili nel tempo dal QSN (essenzialmente raddoppiando all’incirca il totale delle risorse europee per il prossimo quinquennio), che si stima abbiano azioni aggiuntive in termini di sostegno allo sviluppo.

In breve, la Banca europea per gli investimenti afferma che l’UE è andata troppo oltre creando il Recovery Fund come risposta efficace alla pandemia. In questo contesto, la Grecia è riuscita a catturare un’ampia quota delle risorse disponibili (dalle quote di sovvenzione più elevate in percentuale del PIL), con un’alta priorità data alle PMI (con azioni mirate di 1,5 miliardi di euro per essere tra i primi aggiornamenti) . L’iniziativa è ora in gran parte passata alle aziende per cogliere questa storica opportunità, mostrare le giuste reazioni per essere audaci e pianificare e attuare piani strategici che le renderanno competitive il giorno successivo.

