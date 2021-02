La Unique Piece Gallery, a Parigi, è un posto dove farne uno

Veduta della finestra dalla Base Unique Gallery, rue de Turin, a Parigi, 29 gennaio. Marion Perrin per M Le Magazine du Monde

Negli anni è diventata una costante nel panorama artistico di Parigi: le gallerie d’arte sono nascoste. Spesso alla fine del cortile di un antico palazzo maestoso, nel Marais (come le gallerie di Almien Risch, David Zwerner o Emmanuel Berotin) oa Saint-Germain-des-Pres (in particolare l’indirizzo principale dell’intero Lucernario, Rue Saint-André-des-Arts). Gli affari sono nascosti ai pedoni, nascosti alla vista e protetti da pesanti porte di metallo.

Massimo Di Carlo è un gallerista rispettato nel mondo dell’arte. A Milano le sue gallerie sono tra le più famose. L’appartamento Viale Lombardia, in particolare, è un imponente appartamento, ospitato in un palazzo del grande architetto razionalista Piero Portaluppi. Lì, come nei suoi spazi di Londra e Hong Kong, espone i suoi artisti, tra cui Maurizio Cattelan, Urs Fischer, Elmgarine e Dragost, Yan Bai-Ming e Bertrand Lafer.

Per la vetrina della galleria dei pezzi unici, l’architetto Kengo Kuma ha scelto un vetro la cui trasparenza è pressoché irriflessiva, al fine di evidenziare le opere che saranno esposte ai passanti. Marion Perrin per M Le Monde

Di tutt’altro genere è la galleria parigina che ha aperto il 9 febbraio al 57 di rue de Torre. Piccola area di visualizzazione – appena 50 m2 -, ma il Milan ha affidato la rigenerazione allo “stellare” Kingo Kuma. Con i giapponesi, sceglie con cura il vetro per l’esposizione a causa della sua trasparenza che non riflette alcun riflesso. I semplici passanti si trovano di fronte al lavoro. Perché ce n’è solo uno installato, da cui il nome del luogo, un pezzo unico.

In origine, questo concetto è nato con il mercante Lucio Amelio. Questa figura dell’arte contemporanea è stata la prima a introdurre in Italia Andy Warhol o Joseph Beuys. Nel 1989 decide di aprire un pezzo unico, un luogo per un’opera unica, esposto dietro una grande finestra incorniciata da una facciata bianca disegnata da Cy Twombly, ancora visibile al numero 4 di Jacques Callot Street, 6H la città. I nomi più grandi sono stati introdotti alla fine del XX secolo lìH Secolo: George Basilitz, Janice Konellis e molti altri … “Abbiamo acquistato il marchio Unique Piece da destinatari registrati e abbiamo continuato questa storia dall’altra parte della Senna”, Spiega Laura Ravelli, la giovane direttrice della Nuova Fiera di Parigi.

Specializzato in legno e materiali naturali, Kengo Kuma è l’autore di molti progetti sensibili ma generalmente importanti, come lo Stadio Olimpico di Tokyo o la Galleria della Porta Medievale della Cattedrale di Angers, che sono stati appena conservati. Quindi, è sorprendente vedere il maestro piegarsi a un lavoro di queste dimensioni. “I piccoli progetti sono essenziali per il mio approccio concettuale, perché posso sperimentare con le idee più liberamente, con meno restrizioni … e poi riprodurle su scala più ampia se dimostrato.” Supplica l’architetto. “Lo spazio che abbiamo scelto per Piece Unique è più grande di quello di Lucio Amelio, a Saint-Germain-des-Prés. Quindi abbiamo separato il volume in due parti, con una partizione centrale che ricrea approssimativamente le dimensioni originali”, Continua. Rue de Turenne, il programma cambierà molto, molto più velocemente delle gallerie di altre gallerie.

