Incontro online per le piccole e medie imprese e l’economia circolare

Il Fondo di Sviluppo Regionale della Macedonia Centrale, per conto della Regione Macedonia Centrale, ha partecipato all’incontro online dei partner per il lancio ufficiale del progetto “CESME +”, finanziato dal programma INTERREG EUROPE, giovedì 21 ottobre 2021.

Il progetto “CESME+” è una continuazione del progetto “CESME – Circular Economy for Small and Medium Enterprises”, che è stato implementato con successo in Grecia, Italia, Danimarca, Finlandia, Bulgaria e Regno Unito nel periodo 2016-2020.

Le procedure complementari di “CESME+” riguardano lo scambio di buone pratiche tra le rispettive regioni Pratiche di ripresa sostenibili per le piccole e medie imprese dalla pandemia di coronavirus, attraverso l’adozione dell’economia circolare.

ANATOLIKI SA è responsabile del progetto mentre il Fondo di Sviluppo Regionale (PTA) per la Macedonia Centrale per conto della Regione Macedonia Centrale e della Municipalità Metropolitana di Bologna in Italia e la società di sviluppo “ART-ER” di Bologna a Berea Ostrobotnia in Finlandia, “JPYP Business Center” dalla Finlandia e l’Associazione dei Comuni per l’ambiente “BAMEE” dalla Bulgaria.

Durante l’incontro inaugurale, i rappresentanti dei partner hanno identificato l’obiettivo principale del progetto, che è quello di condividere esperienze e apportare cambiamenti politici che sosterranno la ripresa delle piccole e medie imprese dal COVID-19, attraverso il loro adattamento all’economia circolare . I rappresentanti dei partner hanno anche identificato il quadro e le caratteristiche chiave delle buone pratiche che devono identificare nei loro territori. Pratiche che possono essere semanticamente correlate alla recente crisi energetica nell’era post-COVID, all’aumento dei costi di imballaggio e alla necessità di promuovere imballaggi sostenibili, rafforzare le catene del valore locali, progetti pilota di spazio accademico e di ricerca per il riavvio sostenibile delle PMI locali ecc. . .

I partner hanno concordato il calendario delle loro azioni e hanno rinnovato il loro prossimo incontro a Salonicco nel marzo 2023, in un evento aperto di due giorni a cui hanno partecipato le parti interessate.

