Joker: questi sono numeri fortunati per 2.900.000 euro

I numeri fortunati estratti dalla lotteria sono: 8, 17, 30, 34, 41

e Burlone numero 13.

Come giocare a Joker online

La lotteria JOKER può essere inserita online tramite cellulare, tablet o computer e la scadenza per l’invio dei nostri biglietti è fino alle 21:30.

A seconda del dispositivo, utilizziamo la procedura da seguire come segue:

dispositivo iOS

Scarica gratuitamente l’app JOKER dall’App Store

Compila i nostri dati e completa la registrazione

Seleziona i numeri e compila le colonne

Vi presentiamo i nostri biglietti con un clic di un pulsante

Dispositivo Android

Scarica l’app gratuitamente tramite tzoker.gr facendo clic su Qui

Procediamo alla registrazione compilando i nostri dati

Scegliamo i numeri e inviamo il nostro biglietto

In alternativa possiamo visitare il sito tzoker.gr E registrati in modo simile, in modo che possiamo quindi selezionare i numeri “5 + 1” che vogliamo partecipare all’estrazione.