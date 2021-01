Il vino francese bussa alle porte in Italia!

Stefano Spalla, un ex espatriato italiano e conoscitore di vini con sede a Parigi, ha appena rilasciato Wineman al suo ritorno a Milano: un cofanetto mensile contenente tre bottiglie di vino e champagne di piccoli produttori francesi di alta qualità. In gioco: il viaggio della vinificazione attraverso la Francia, consegnato in Italia.

Una storia italo-francese, nata dalla passione per la Francia e il vino! Stefano Spalla, originario di Torino, ha vissuto in un meraviglioso expat a Parigi con sua moglie e tre figli per quattro anni. “Ci siamo tutti innamorati della città, della nostra vita quotidiana parigina”Dice all’italiano, è tornato a Milano dal 2018. Un’esperienza che ha coltivato per coltivare la sua passione per il vino, soprattutto francese.

Quindi un espatriato per un’azienda di ottica, approfitta dei fine settimana per visitare i saloni di viticoltori indipendenti per “Scopri diversi vini, incontra piccoli produttori”. Fa viaggi di famiglia nei quattro angoli della Francia, dalla Borgogna a Bordelles, dalla Valle della Loira a Champaign, e percorre sentieri attraverso le mense, A caso, spero che abbiano in serbo per noi delle belle sorprese, ma anche sulla base dei consigli dei nostri amici parigini, soprattutto per lo champagne.Ricorda.

Abbonamento in stile Netflix

Tornato in Italia, a Milano dove ora lavora per un’azienda cosmetica americana, gli appassionati di vino intendono mantenere stretti legami con la Francia e le sue vigne. Anche un laureato dell’organizzazione italiana Onaf Come intenditore professionista, lo scorso ottobre ha lanciato Wineman, una scatola di tre bottiglie di vino francese, da viticoltori indipendenti, consegnate direttamente a casa ogni mese, con un piano di abbonamento Netflix flessibile. “Questi sono solo piccoli produttori francesi di alta qualità – ho assaggiato il vino uno per uno!” – A prezzi ragionevoli, è sconosciuto in Francia e difficilmente si trova in Italia., Conferma. Al punto di lanciare la sfida: “Dubito che i francesi stessi li conoscano!”

Dopo 4 anni di viaggio, un’enorme rubrica che copre praticamente tutte le regioni della Francia, Stefano Spala ha dato vita al suo progetto ed è maturato lo scorso marzo, durante Chiusura completa Imposto dalla crisi sanitaria.

Beviamo una storia prima di bere vino

L’offerta di abbonamento è disponibile in quattro tipologie di box: Bohemian, Classic, Check (con una bottiglia di champagne) e Champagne. “L’idea è quella di offrire un’esperienza di viaggio nel mondo della vinificazione in tutta la Francia. Inoltre, ogni mese, ci assicuriamo di cambiare i vini nella cassetta, e se possibile anche i viticoltori, in modo da permettere di assaggiare cose diverse. “Spiega l’appassionato uomo d’affari.

La selezione segue anche il ritmo delle stagioni. Durante le stagioni più fredde, ci sarà meno vino bianco e nessuna rugiada. Nella scatola dello champagne e nell’elegante scatola ci sarà sempre champagne, “Ma non Dom Perignon, Bomard è uno dei migliori vigneti della Borgogna, e nemmeno quello dei supermercati!”Vuole chiarimenti.

Per completare l’esperienza, il codice QR da scansionare permette di scoprire la storia del vino e del vignaiolo nascosta in ogni bottiglia. Perché beviamo una storia prima di bere vino, lui pensa.

Nota, se ti piace un vino in particolare, Wineman può comunque essere contattato per consigliarlo (possibilità riservata agli abbonati) nella quantità richiesta e con consegna rapida in pochi giorni. E schiacciarlo? “Per i bianchi, mi piace la varietà di uve Chardonnay, quindi senza esitazione il Chaplais de Bourgogne. Per i rossi, San Emilion. Ne ho anche uno fantastico che sarà nella cassetta a dicembre o gennaio!”

A un mese dal lancio in Italia, Wineman sta già iniziando a conquistare l’Europa, rendendo disponibili consegne in diversi paesi.

Maggiori informazioni, scopri, divertiti o mostra: Wineman.it

Da notare con l’avvicinarsi del Natale: sul sito web, una sezione dedicata ai regali (DareTi permette di visualizzare uno o più fondi scegliendo la durata dell’abbonamento. Regalo con un bel biglietto personalizzato!