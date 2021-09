il turismo torna a crescere in Italia, Gran Bretagna e Belgio

Franciainfo

In programma Eurozapping lunedì 30 agosto: torna a crescere il turismo in Italia, Gran Bretagna e Belgio, anche se i visitatori non sono necessariamente stranieri.

Record turistico eccezionale a Venezia (Italia). Italiani e stranieri sono presenti nelle prime ore del giorno. Come prima dell’epidemia, i turisti hanno ripreso a intasare i vaporetti, con dispiacere di alcuni residenti. Dal 1 agosto i grandi transatlantici sono stati banditi dalla città dei Dogi dopo anni di manifestazioni, ma la città degli innamorati attira ancora altrettanto.

La stagione turistica è un successo anche in Gran Bretagna. Gli inglesi si sono presi le vacanze in campagna, obbligati dal Covid-19, e hanno ritrovato la via del ritorno verso le spiagge della loro isola. Con tassi di occupazione vicini al 100%, albergatori e ristoratori si stanno fregando le mani. Buone notizie per i siti storici come le cattedrali, che hanno anche visto raddoppiare la loro presenza. Resta da vedere se il 2022 sarà un anno così buono.

Tra i belgi, sono state le gioie semplici a salvare la giornata. Una stagione sul filo che si è rivelata un successo per i parchi divertimento. In Vallonia, i belgi non sono mai stati così attivi. Presenze record anche nei musei con nuovi visitatori. La riconciliazione tra valloni e fiamminghi è un effetto collaterale positivo della crisi sanitaria.