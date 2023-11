Il tasso di vaccinazione antinfluenzale dei pensionati in Lettonia è il più basso dell’UE / Articolo

“Si potrebbe sostenere che molti dei decessi e alcuni dei costi associati alle epidemie influenzali potrebbero essere evitati da una più ampia diffusione dei vaccini antinfluenzali. Esistono una serie di politiche diverse tra gli Stati membri dell’UE per quanto riguarda la disponibilità dei vaccini antinfluenzali. Eurostat ha affermato di le cifre per il 2021: “Questi vaccini sono destinati al grande pubblico. “Questi vaccini sono spesso mirati a gruppi di età più avanzata o ad altri gruppi a rischio”.

Vaccinazione antinfluenzale tra i pensionati nell’Unione Europea Foto: Eurostat

L’adesione alle vaccinazioni antinfluenzali tra le persone di età ≥65 anni mostra differenze significative tra gli Stati membri dell’UE. Almeno tre quarti delle persone di età pari o superiore a 65 anni in Irlanda e Danimarca sono state vaccinate contro l’influenza nel 2021, così come il 72,6% nei Paesi Bassi. Al contrario, non più del 10% della popolazione anziana è stata vaccinata contro l’influenza in Lettonia, Bulgaria e Polonia. In effetti, il tasso della Lettonia è stato il più basso tra tutti gli Stati membri dell’UE, pari al 7,7%.

Nei 21 Stati membri dell’UE per i quali sono stati forniti i dati, la percentuale di anziani vaccinati contro l’influenza nel 2021 è stata superiore a quella del 2011. Ciò include la Lettonia, che ha visto la copertura aumentare dal 3,07% nel 2011. I tassi di copertura in Lituania sono aumentati di molto margine maggiore.