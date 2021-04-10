Suudi Arabistan üç askerini “vatana ihanet” suçlamasıyla idam etti

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Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Cumartesi günü üç askerini “vatana ihanet” nedeniyle infaz ettiğini açıkladı.

Suudi Arabistan’ın resmi haber ajansının geçtiği bilgiye göre Bakanlık, askerlerin krallığı ve askeri çıkarlarını tehdit edecek şekilde “düşmanla işbirliği içinde vatana ihanet suçundan” mahkum edildiğini açıkladı.

İnfaz edilen Muhammed bin Ahmed, Shaher bin Issa ve Hamoud bin Ibrahim’in hangi ülke ile işbirliği yapmakla suçlandıkları açıklamada belirtilmedi.

İnfazlar, komşu ülke Yemen’de Suudi liderliğindeki askeri harekatın yoğunlaştığı ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın iktidar üzerindeki kontrolünü pekiştirdiği bir dönemde meydana geldi.

Sünni Suudi Arabistan, Şii İran’ı bölgesel düşmanı olarak görüyor ve Yemen’deki Tahran hizasındaki Husi isyancıları petrol zengini krallığa yönelik büyük bir güvenlik tehdidi olarak tanımlıyor.

Genel olarak silahlı kuvvetleri hakkında bilgi paylaşmaktan kaçınan Krallık’tan böyle bir duyurunun yapılmasının nadir görüldüğüne dikkat çekiliyor.

Washington’daki Yakın Doğu Güney Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi’nden David Des Roches, Fransız haber ajansı AFP’ye verdiği demeçte, “Ölenlerin isimlerinin duyurulmuş olması, Suudilerin iddia edilen hatalı davranışların son derece korkunç olduğunu düşündükleri ve bu nedenle cezanın örnek olmasını istedikleri anlamına geliyor” diyor.

Savunma Bakanlığı, askerlerin, Suudi Arabistan’ın Husi isyancılara karşı altı yıllık bir kampanya yürüttüğü Yemen sınırına yakın, ordunun Güney Komutanlığı’nda infaz edildiğini duyurdu.

Yemen hükümeti ile Husiler arasında 2014’te başlayan çatışmalar, bir yıl sonra ABD, İngiltere ve Fransa’nın da desteğiyle Suudi Arabistan önderliğinde sekiz Arap ülkesinin de katıldığı koalisyon güçlerinin hava saldırılarıyla yoğunluk kazanmıştı.

Ülkede büyük bir yıkım olmuş, açlık başgöstermişti.

Yemen’de 6 yıldır süren savaşta 110 binden fazla kişi öldüğü tahmin ediliyor.

Koalisyon, Husilere karşı mücadelesinde de zorluklarla karşılaşmıştı. Suudi Arabistan’a karşı füze ve insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırılarda bir artış yaşanıyor. READ Лудост на Острова! Арестуваха жена, защото... седяла на пейка СНИМКИ/ВИДЕО

Fransız haber ajansı AFP, Marib bölgesinde çatışmaların yoğunlaştığını ve askeri yetkililere göre Cumartesi günü son 24 saat içinde 53 hükümet yanlısı ve Husi isyancının hayatını kaybettiğini bildirdi.

Husiler, Şubat ayından bu yana hükümetin kuzeydeki son önemli kontrol alanı olan petrol zengini Marib’i ele geçirmeye çalışıyor.

Suudi Arabistan uzun süredir, şeffaf olmayan bir yargı sistemine ve dünyanın en yüksek idam oranlarına sahip olmakla eleştiriliyor.

Fakat bu yılın başlarında, hükümetin desteklediği İnsan Hakları Komisyonu (HRC), 2020’de infazlarda keskin bir düşüş yaşandığını bildirdi.

HRC, kısmen uyuşturucuyla ilgili suçlar için ölüm cezasının ertelenmesine bağlı olarak, bir önceki yıla göre yüzde 85’lik bir düşüşle 2020’de 27 infazın belgelendiğini söyledi.