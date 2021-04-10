Suudi Arabistan üç askerini “vatana ihanet” suçlamasıyla idam etti

2 ore ago Allegria Manna

Kaynak, Getty Images

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Cumartesi günü üç askerini “vatana ihanet” nedeniyle infaz ettiğini açıkladı.

Suudi Arabistan’ın resmi haber ajansının geçtiği bilgiye göre Bakanlık, askerlerin krallığı ve askeri çıkarlarını tehdit edecek şekilde “düşmanla işbirliği içinde vatana ihanet suçundan” mahkum edildiğini açıkladı.

İnfaz edilen Muhammed bin Ahmed, Shaher bin Issa ve Hamoud bin Ibrahim’in hangi ülke ile işbirliği yapmakla suçlandıkları açıklamada belirtilmedi.

İnfazlar, komşu ülke Yemen’de Suudi liderliğindeki askeri harekatın yoğunlaştığı ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın iktidar üzerindeki kontrolünü pekiştirdiği bir dönemde meydana geldi.

More Stories

Ấn Độ phản đối tàu Mỹ đi qua EEZ

10 ore ago Allegria Manna

Vidöppet val i politikerföraktets Peru

18 ore ago Allegria Manna

Charles Blé Goudé : “mon objectif est de diriger un jour mon pays, mais l’heure est à la réconciliation”

2 giorni ago Allegria Manna

Le information du roi Mohammed VI à Denis Sassou N’Guesso

2 giorni ago Allegria Manna

Chile deportará a más de mil venezolanos en abril

3 giorni ago Allegria Manna

Tensiones en el Mar Rojo: atacaron a un carguero iraní señalado como foundation de la Guardia Revolucionaria

3 giorni ago Allegria Manna

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You may have missed

Audi RS6 Drag Races 2021 Il divario generazionale RS2 del 1994 di Doug DeMuro è enorme

2 ore ago Angioletto Bellucci

Suudi Arabistan üç askerini “vatana ihanet” suçlamasıyla idam etti

2 ore ago Allegria Manna

Vince Lecomte, 3 ° Marotte in Italia

4 ore ago Fillipo Toscani

Il coronavirus ha ridotto l’aspettativa di vita di un anno

6 ore ago Narciso Trentini

Annunciato Finikas per l’episodio della partita con il Panathinaikos

7 ore ago Silvia Marcello