Il sondaggio sugli elefanti del Sud Africa indica la strada (commento)

L'area di conservazione transfrontaliera Kavango-Zambezi (KAZA TFCA) è la più grande area protetta terrestre transfrontaliera del mondo: si estende su cinque paesi dell'Africa meridionale e ospita la più grande popolazione di elefanti della savana in Africa.

Un sondaggio del 2022 sugli elefanti di Kaza ha rivelato circa 227.900 individui, ma il loro movimento è sempre più limitato da recinzioni e insediamenti umani, indicando la necessità di migliori comunicazioni e corridoi di habitat.

“Ora che a Kaza si contano gli elefanti, è necessario collegare le principali aree naturali del paesaggio, in modo che gli elefanti e le altre specie possano essere meglio conservate”, si legge in un nuovo editoriale.

Questo post è un commento. Le opinioni espresse sono quelle degli autori, non necessariamente di Mongabay.

Negli oltre dieci anni trascorsi da quando Angola, Botswana, Namibia, Zambia e Zimbabwe hanno firmato un trattato nel 2011 per creare l’area transfrontaliera di conservazione Kavango-Zambezi – la più grande area protetta terrestre transfrontaliera del mondo – molto è stato fatto. C'è ancora molto da fare.

2022 Cancella Casa Elefante È stato un risultato straordinario. Questa è stata la prima volta che la più grande popolazione di elefanti della savana in Africa è stata monitorata in modo completamente coordinato e sincronizzato, stabilendo un nuovo standard per le indagini aeree per il quale il Segretariato KAZA e i suoi paesi partner meritano molti elogi; Questa è stata davvero una pietra miliare nella gestione collaborativa di questa risorsa faunistica unica al mondo.

La popolazione di elefanti a Kaza era stimata in 227.900 (± 95% CL 16.743), che rappresenta la maggior parte della popolazione di elefanti rimanente dell'Africa. L’indagine ha anche rilevato rapporti di carcasse relativamente elevati che indicano un alto tasso di mortalità, giustificando ulteriori indagini come potenziale segnale di allarme per la salute e la stabilità di questa popolazione di elefanti importante a livello globale. Quantificare la popolazione di animali selvatici come questo (e comprenderne la distribuzione nello spazio e nel tempo) è essenziale per guidarne la gestione. Ma il conteggio non porta automaticamente a risultati di memorizzazione positivi.

Molti si riferiscono agli elefanti di Casa come a un'unica popolazione, come a un gruppo contiguo di animali. Ma questa caratterizzazione è sempre più fuorviante, poiché la frammentazione visibile dell’habitat continua ad avere un impatto negativo. I corridoi dell'habitat di cui gli elefanti e altre specie hanno bisogno per accedere all'acqua, al cibo, ai minerali e alle opportunità di riproduzione sono attualmente in fase di sviluppo nel vasto paesaggio di KAZA in diversi periodi dell'anno. Sempre più vietato Attraverso l’espansione degli insediamenti umani e di attività come l’agricoltura, nonché attraverso infrastrutture lineari tra cui strade e recinti veterinari.

Casa recentemente pubblicata Breve politica sugli elefanti – esso stesso uno sforzo di collaborazione pionieristico e pluriennale che coinvolge dozzine di istituzioni governative e non governative in tutta Kaza – offre molteplici raccomandazioni su come ottenere la connettività tra gli elefanti di Kaza. La principale di queste questioni è la recinzione veterinaria, la cui costruzione iniziò alla fine degli anni ’50 per separare il bestiame dalla fauna selvatica a causa delle preoccupazioni sulle malattie degli animali. Queste pareti sono chiare Ostruire i movimenti critici dell'elefanteEsortiamo i paesi partner di KAZA a trarre vantaggio dai nuovi metodi approvati a livello internazionale Gestione della produzione di carne bovina Che non dipende più dalla separazione del bestiame dalla fauna selvatica con ampie recinzioni dannose per l’ambiente.

Nel 2011, Angola, Botswana, Namibia, Zambia e Zimbabwe hanno assunto l’ambizioso impegno di creare CASA e sfruttare la conservazione ambientale come motore economico regionale, a vantaggio sostenibile sia delle comunità che dei governi. Ora che gli elefanti di Kaza sono stati contati, è necessario collegare le principali aree naturali del paesaggio, in modo che gli elefanti e le altre specie possano essere meglio conservate. Riconsiderazione regionale Politica di scherma veterinariaQuesto problema, che affonda le sue radici nel dominio coloniale europeo e continua ancora oggi da parte dei paesi europei che importano carne bovina dal Sud Africa, è in ritardo. Tutti gli stakeholder del settore che dipendono dalla preziosa base territoriale dell’Africa meridionale devono quindi effettuare investimenti collettivi nella gestione significativa delle risorse naturali, compresa la fauna selvatica e i pascoli critici per gli animali selvatici e domestici.

Ora, per la prima volta dopo molte generazioni, c’è l’opportunità di trovare modi per migliorare le opzioni di utilizzo del territorio a vantaggio della resilienza del sistema e di diverse opportunità di sostentamento. Né il settore dell’allevamento né quello della fauna selvatica dovrebbero cercare di dominarsi a vicenda. Invece è giunto il momento di farlo Decisioni sull'uso del territorio Che sarà socialmente, ambientalmente ed economicamente sostenibile per le generazioni future.

Russell Taylor, Robin Naidu, Lisa Steele e Michael Knight lavorano per il World Wildlife Fund (WWF) e Stephen A. Osofsky è professore di salute della fauna selvatica e politiche sanitarie e direttore del dipartimento di salute animale e umana per l'ambiente e lo sviluppo (AHEAD) presso la Cornell University.

Immagine della bandiera: Un gruppo di elefanti è stato osservato durante il rilevamento aereo di KAZA del 2022. Foto per gentile concessione di Dylan Blue e T. Mason James/KAZA Elephant Survey.

