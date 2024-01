“Trasferirsi in Brasile con solo 1,5 milioni di naira”: una donna nigeriana all'estero condivide consigli su come trasferirsi in Sud America

Una signora nigeriana ha svelato come ci si possa trasferire in un Paese sudamericano con appena 1,5 milioni di naira

Ha spiegato che l'importo di 200mila naira serviva a coprire le spese del visto e del volo, mentre il resto serviva per stabilirsi nel nuovo paese.

Ha anche detto che ci sono scuole in Brasile che offrono lezioni gratuite a studenti internazionali

Una signora nigeriana ha condiviso i dettagli sorprendenti di come si è trasferita nel paese sudamericano con un budget modesto di soli 1,2 milioni di naira.

Ha spiegato che di questo importo erano 200.000 naira Sono stati spesi per la richiesta del visto E i biglietti aerei, che possono essere prenotati in anticipo per ottenere un buon affare.

Mi sono trasferito in Brasile. Fonte immagine: @eniadeolami/TikTok

Il restante milione di naira può essere utilizzato per coprire le spese iniziali nel nuovo paese, come affitto, cibo, trasporti e altre necessità.

Ha condiviso suggerimenti su TikTok con l'handle @eniadeolami Ispirare altri nigeriani che sognano di vivere all'estero e dimostrare che è possibile farlo con un budget basso e molta determinazione.

Leggi anche Un inquilino nigeriano in Canada riceve regali settimanali dal proprietario e condivide un video

Una donna nigeriana trasferitasi all'estero condivide 17 modi legali per viaggiare

Mentre, legittimo.ng Ho riferito in precedenza che una signora nigeriana residente negli Stati Uniti, Blessing Nwachukwu Frank, ha evidenziato 17 modi legittimi per viaggiare all'estero con un budget ridotto.

Secondo lei, nel 2009, lo ha fatto con soli 65 dollari e un biglietto aereo.

Tuttavia, in un post su Facebook, Blessing ha sottolineato di non essere una professionista legale e che i suoi consigli derivano dalla sua esperienza.

