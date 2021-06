Pool World Cup: Italia, Kuwait e Danimarca stabiliscono record a Milton Keynes | notizie sul biliardo

Daniele Corriere (a sinistra) e Fabio Petroni sbalordiscono la Spagna ai Mondiali di biliardo (Immagine di Taka Wu/Matchroom Multisport)

Italia, Kuwait e Danimarca hanno ottenuto vittorie sorprendenti alla Coppa del Mondo di biliardo a Milton Keynes lunedì.

Il duo italiano Fabio Petroni e Daniel Corriere ha condotto la maggior parte delle partite della serata di apertura contro lo spagnolo Francisco Sanchez-Ruiz e il campione del World Bowl Masters David Alcayed.

Una pausa d’oro del Corriere ha dato loro un vantaggio di 4-1 e hanno rapidamente risalito la collina con un vantaggio di 6-2.

Una piccola rissa ha spinto la Spagna sul 6-4, ma Sanchez-Ruiz ha perso 2 lunghi nella prima tasca.

Corriere ha fatto il salto per ritirarsi 2 ma ha mantenuto il settimo posto. Tuttavia, l’ex giocatore della Mosconi Cup Fabio Petroni ha battuto 3 e questo ha aperto la classifica agli sfavoriti, che hanno svuotato la partita per organizzare un secondo turno. Mercoledì scontro con la Danimarca.

I kuwaitiani Omar Al-Shaheen e Dar Abdullah Al-Awadi hanno sorpreso la Polonia vincendo 7-3.

Il campione degli US Open Joshua Feller e il nuovo partner Christoph Reingis hanno battuto gli juniores alla Coppa del Mondo in Lituania 7-4.

“Giocare in campo è sempre teso nella prima partita, ma mi è piaciuto molto”, ha detto Feller. “Ho sbagliato qualche tiro ma l’importante è rimanere positivo, il mio compagno ha giocato molto bene quindi sono contento che abbiamo vinto.

“Bisogna allenarsi come squadra per trovare armonia e velocità e penso che sia la chiave per ogni squadra. Sono rimasto impressionato dalla Lituania. Li ho visti in palestra e hanno giocato davvero bene e dopo 5-1 hanno continuato a lottare .”

La Danimarca ha registrato la sua prima vittoria in Coppa del Mondo in piscina, battendo la Francia 7-2, e Mickey Krause e Bahram Lotfi si sono dimostrati migliori del duo francese Alex Montpellier e Alain da Costa, che era dietro all’Albania.

Il duo olandese Nils Feijn e Marc Bigsterbosch hanno sfruttato la loro esperienza nei tornei per battere un impressionante duo formato da Sangin Pelevanovic e Ajden Bekenjak 7-4, quando la Bosnia ed Erzegovina ha fatto il suo debutto in Coppa del Mondo.

C’è stato anche un inizio per l’Islanda, ma ha faticato al tavolo contro i finlandesi Petri Makonnen e Kasper Matikinen, che hanno vinto 7-0.

