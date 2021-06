Italian Night: Il picnic che ti manca, consegnato da efood, News – Ristoranti

Per quanto amiamo tutte le cucine del mondo, abbiamo sempre un posto speciale nei nostri cuori per i sapori italiani. E solo al pensiero di una pasta ben fatta o di una pizza squisita che arriva fumante dal forno a legna, tutti senza eccezione, grandi e piccini, piombano subito con un senso di sollievo e la mente balza subito al paese vicino con il suo mondo famosa cucina.

La verità è, naturalmente, che non importa quanto ci sforziamo a casa, otterremo quella pasta impeccabile ma anche l’impasto della pizza perfetto che si apre perfettamente in bocca come l’aria, Ecco perché siamo contenti che sempre più buoni ristoranti italiani in città stiano tornando a casa efood Cioè, facilmente e rapidamente. Questo eccellente servizio della più grande piattaforma di distribuzione alimentare in Grecia non solo ci offre l’opportunità di gustare i nostri sapori preferiti ogni volta che lo desideriamo, ma soprattutto in questo momento la preziosa sensazione di uscire nei nostri ritrovi preferiti, e spesso persi, da il comfort di casa nostra. Quindi, quando torneremo a trovarli, ecco alcuni dei migliori ristoranti italiani della città, che stanno mandando a casa le loro specialità con… efood.

ombra

Nel famoso luogo di riposo Neos Psychikos, i sapori italiani ben fatti vanno di pari passo con tutti i tipi di bollicine provenienti direttamente dal paese vicino. Così, nel nostro e-basket, mettiamo rinfrescanti insalate “tricolori”, pizza, pasta e risotti, oltre a ben scelte etichette di vino, prosecco e tanti altri diamanti dei vigneti italiani, senza tralasciare le deliziose idee per la colazione e il pranzo.

altro

L’abbiamo dedicato dal primo momento Giannis Lukakos Ristorante con incantevole patio a Chalandri, Ecco perché ci piace Ora i sapori italiani speciali del talentuoso chef stanno tornando a casa. Nel nostro ordine “Sicuro”, la versione originale della burrata con Confi Frutta di stagione, pistacchi e ovviamente la pizza con impasto d’autore napoletano servita in tanti abbinamenti innovativi.

Jati vittoria

Ha portato un’elegante atmosfera italiana a Glyfada Il bellissimo ristorante che George Papakostas ha aperto qualche tempo fa Nella Piazza delle Sirene. La pizza con pasta napoletana cotta per cinque giorni e cotta nel forno a legna è una delle pizzerie più interessanti della città, eppure vale la pena aprire il capitolo della pasta fatta a mano preparata in cucina, dei dolci prelibati e dei cocktail riservati della ricco menù.

Cucina e vino Aperio

Rappresenta in modo appropriato i sapori di Botas nella dinamica Holargos Arena Questa pausa molto popolare, Che ogni giorno accende presto il suo meraviglioso forno. La pizza dall’impasto morbido e sottile è sicuramente la loro specialità, con la nostra Bianca preferita con mozzarella e olio al tartufo, che scegliamo con insalate fresche e sfiziosi antipasti come gli arancini dorati e l’ottimo tiramisù per un finale perfetto ma italiano.