Il sole di Châteauguay | Germania e Italia ritardano la legge per vietare la vendita di nuovi veicoli a combustione interna nel 2035

Oggi l’Europa dovrebbe votare il disegno di legge che vieta la vendita di nuovi veicoli a benzina nel 2035. Ma ecco, Germania e Italia non sono impressionate dall’attuale legislazione. Il mese scorso, il Parlamento europeo ha approvato una nuova legislazione che vieta le emissioni di carbonio dallo scarico dal 2035, fornendo al contempo una scappatoia per i carburanti sintetici, che aziende come Porsche hanno sviluppato e testato.

Ci sono anche esenzioni

Allo stato attuale, la legge esenta le case automobilistiche a basso volume che producono meno di 1.000 veicoli all’anno. Il nuovo divieto non è stato ancora approvato perché il ministro dei trasporti tedesco Volker Wissing ha ribadito la scorsa settimana che l’uso di carburanti sintetici dovrebbe essere ancora possibile dopo la scadenza del 2035 e che la Commissione europea non ha ancora mantenuto la sua promessa di elaborare un proposta su come raggiungere questo obiettivo, riporta Reuters. “Vogliamo una mobilità climaticamente neutra”, ha affermato Wissing, che comporta una revisione approfondita di tutte le potenziali tecnologie. E adesso?

Tutti stanno aspettando

In sostanza, ciò significa che la Germania è in attesa di una proposta della Commissione su come legiferare sui veicoli alimentati con carburanti a emissioni zero, mentre l’Italia ha dichiarato che voterà contro tale legge.

