Il futuro top di gamma elettrico di DS made in Italy?

Stellantis ha annunciato che la fabbrica di Cassino rileverà la produzione dei modelli basati sulla STLA Large.

Lo stabilimento Stellantis di Cassino, tra Roma e Napoli, si prepara alla rivoluzione elettrica. Il gruppo nato dalla fusione tra PSA e Fiat ha annunciato l’assegnazione della piattaforma STLA Large a questo sito.

Non a caso, la fabbrica è già specializzata nei modelli Fiat di alta gamma. Attualmente assembla le Alfa Romeo Giulia e Stelvio, oltre alla Maserati Levante.

La piattaforma STLA Large è una delle quattro basi attualmente sviluppate dal gruppo per i suoi veicoli 100% elettrici. La Large sarà dedicata ai modelli di grandi dimensioni. Il gruppo promette già un’autonomia fino a 800 km.

Tuttavia, per sapere quali veicoli saranno assemblati a Cassino, bisognerà attendere. Il gruppo ha indicato che ci saranno ulteriori comunicazioni.

Certo, possiamo già immaginare di trovare le prossime Alfa e Maserati che beneficeranno della STLA Large. L’azienda quadrifoglio sta preparando un nuovo SUV di grandi dimensioni, posto sopra lo Stelvio. Ma altri marchi potrebbero unirsi alla festa, in modo da razionalizzare i costi di produzione.

In particolare le aziende francesi che utilizzeranno lo STLA Large. Si pensi a Peugeot, che ha inaugurato anche la STLA Large con la concept car Inception. Pensiamo anche a DS, che potrebbe avere anche un SUV elettrico più grande della DS 7.

Non sarebbe la prima DS prodotta fuori dalla Francia. Nella stessa preoccupazione per la razionalizzazione delle fabbriche, la nuova DS 4 viene assemblata in Germania con l’Opel Astra e la DS 9 arriva dalla Cina.

