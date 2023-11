Il sindaco di Londra Sadiq Khan sferra un duro colpo a Rishi Sunak: finalmente “la sua spina dorsale è cresciuta” | notizie dal mondo

Il primo ministro britannico Rishi Sunak “ha sviluppato una spina dorsale” licenziando Suella Braverman dalla carica di ministro degli Interni, ha detto Sadiq Khan in seguito al rimpasto di governo a sorpresa. Il sindaco laburista di Londra ha dichiarato a Times Radio: “È bello vedere che il Primo Ministro è finalmente diventato una spina dorsale. Penso che alcune delle parole, azioni e comportamenti di Suella Braverman nelle ultime due settimane siano stati sorprendenti. Non ho mai ha chiesto a un ministro dell’Interno di indebolire la polizia nel modo in cui lei cercava di farlo. Il sindaco di Londra Sadiq Khan (Reuters)

Lo scorso fine settimana, Sadiq Khan ha accusato Suella Braverman di fomentare l’estrema destra, e ha affermato che i violenti scontri che hanno coinvolto contro-manifestanti nel giorno dell’Armistizio sono stati un “risultato diretto” delle sue parole dopo aver accusato la polizia metropolitana di parzialità nei confronti delle “folle filo-palestinesi”. . “.

Rishi Sunak ha condannato anche i violenti scontri che hanno coinvolto gruppi di estrema destra ed estremisti. La polizia metropolitana ha arrestato 126 persone dopo che gli anti-manifestanti si sono scontrati con gli agenti nel centro di Londra. Circa 300.000 manifestanti filo-palestinesi hanno marciato per le strade della capitale britannica, mentre la polizia ha successivamente pubblicato le foto di sospetti ricercati per atti estremisti che innalzavano striscioni offensivi dal punto di vista razziale.

“Condanno le scene violente e del tutto inaccettabili a cui abbiamo assistito dalla Lega di difesa inglese [English Defence League] e gruppi associati e simpatizzanti di Hamas che hanno partecipato alla marcia nazionale per la Palestina. Rishi Sunak ha affermato in una dichiarazione che le azioni spregevoli di una minoranza di persone minano coloro che scelgono di esprimere pacificamente le proprie opinioni.

“Questo fine settimana della memoria è un momento per riunirci come nazione e ricordare coloro che hanno combattuto e sono morti per le nostre libertà. Ciò che abbiamo visto oggi non difende l’onore delle nostre forze armate, le scredita completamente. Questo vale per l’EDL I delinquenti attaccano gli agenti di polizia e assaltano il memoriale, questo vale anche per coloro che scandiscono slogan antisemiti e sventolano cartelli e indumenti pro-Hamas durante la protesta di oggi”.

Iscriviti oggi cliccando sul link e rimani aggiornato con le ultime novità!” “Notizie entusiasmanti! L’Hindustan Times è ora disponibile sui canali WhatsAppIscriviti oggi cliccando sul link e rimani aggiornato con le ultime novità!” clicca qui! Ricevi le ultime notizie dal mondo e le ultime notizie dall’India su Hindustan Times.