Il nuovo Apple Leak svela l’aggiornamento dell’iPhone di “livello successivo”

Apple potrebbe, finalmente, essere pronta ad aggiornare una delle principali specifiche di iPhone che sono rimaste invariate dal 2014.

Nonostante la forte attenzione che Apple continua a porre sulla fotocamera principale dell’iPhone, le sue specifiche hardware sono notevolmente inferiori alla concorrenza. Tutto questo potrebbe essere sul punto di cambiare.

Le ultime informazioni dell’analista e perenne leaker, Ming-Chi Kuo, indicano che i telefoni di punta dell’iPhone 2022 saranno dotati di una nuovissima fotocamera principale da 48 MP impostata per portare la fotografia dell’iPhone a un “nuovo livello”.

per me Voci di MacE il Kuo afferma:

In termini di dimensione dei pixel, i nuovi telefoni iPhone 12, iPhone 13 e 2H22 ‌iPhone‌ misurano rispettivamente circa 1,7 μm, 2 μm e 1,25 μm. Riteniamo che il nuovo ‌iPhone‌ 2H22 possa supportare simultaneamente l’uscita diretta da 48 MP e l’uscita da 12 MP (modalità di unione a quattro celle). Con una potenza di 12 megapixel, la dimensione dei pixel CIS del nuovo iPhone 2H22‌ aumenta a circa 2,5 m, che è molto più grande di iPhone 12‌ e iPhone 13‌, più grande degli attuali telefoni Android e vicino al livello DSC. Riteniamo che la qualità del nuovo ‌iPhone photography 2H22 porterà la fotografia con fotocamera mobile a un nuovo livello. “

Ciò indica che l’iPhone 2022 utilizzerà presto sensori più grandi e ad alta risoluzione con ‘Raggruppamento di pixelTecnologia, che è una tendenza consolidata con Risultati comprovati Negli attuali programmi Android. Kuo afferma che la dimensione in pixel prevista della futura fotocamera di 1,25 micron è maggiore degli attuali telefoni Android, ma ciò non metterà il prossimo iPhone in cima alla lista. L’attuale grande campione di sensori Xiaomi Mi 11 Ultra, Ha già il più grande Pixel da 1,4 micron ed è attualmente al primo posto nella classifica delle fotocamere Dxomark.

Tuttavia, se i risultati di Xiaomi devono essere raggiunti, è probabile che questo importante cambiamento nella tecnologia dei sensori dell’iPhone segnerà un cambio di generazione nelle prestazioni fotografiche di Apple. Oltre alle prestazioni migliorate in condizioni di scarsa illuminazione che potrebbero derivare da un sensore più grande, la sua risoluzione più elevata aumenterebbe significativamente le prestazioni dello zoom, che rimane un serio punto debole per gli attuali iPhone.

L’acquisizione da 48 MP apre anche la strada alla cattura di video 8K, che richiede circa 33 MP ciascuno, che è ben al di sopra dell’attuale limite di 12 MP per l’iPhone.

Con l’aggiunta di questa nuova fotocamera, potremmo finalmente vedere la fotocamera dell’iPhone pronta ad afferrare il meglio dei principali produttori cinesi in termini di qualità dell’immagine grezza.

