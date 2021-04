Il film thriller sui rapimenti Goodbye Honey riceve un trailer, un poster e delle foto

Sono arrivati ​​un poster, foto e trailer online per il film thriller in uscita addio tesoroDiretto da Max Strand, vede Pamela Jane Morgan come un camionista in un remoto parco statale che raccoglie una giovane donna (Juliet Alice Jobin) che afferma di essere scappata dal rapitore. Controllalo qui …

Don Miller (Pamela Morgan), un camionista che si muove per un viaggio attraverso il paese, entra in un parco governativo appartato per dormire un po ‘, quando ha paura di un personaggio misterioso. La figura si rivela come Phoebe Penum (Juliet Alice Gobin), una giovane donna che afferma di essere appena fuggita dal rapitore Cass Roddick (Paul C. Kelly). Dawn avverte la storia di Phoebe, che porta a un conflitto che lascia l’unico cellulare rotto, le chiavi perse e nient’altro che miglia di freddo e oscurità tra donne e aiuto.

Non avendo modo di raggiungere la polizia, si nascondono nel camion. Mentre la notte avanza, le tensioni aumentano mentre si scontrano su cosa fare dopo. Alla fine, si scopre che non sono soli e che i loro demoni interiori possono essere pericolosi come qualsiasi cosa al di fuori di un camion. Legandosi a una storia condivisa di traumi, Dawn e Phoebe si rendono conto che devono imparare a fidarsi l’una dell’altra e lavorare insieme se vogliono trascorrere una notte piena di colpi di scena inaspettati.

L’uscita digitale di Goodbye Honey è prevista per l’11 maggio.