Anteprima dei fumetti – Batman / Fortnite: Zero Point # 1

DC Comics ed Epic Games Batman / Fortnite: Point Zero Lo scambio inizia martedì e puoi vedere un’anteprima del primo numero qui …

Una crepa divide il cielo sopra Gotham City … una lacrima nella realtà stessa. Questa spaccatura trascina il Cavaliere Oscuro in un mondo strano e sconosciuto, senza alcun ricordo di chi sia o da dove venga … Batman è attratto da Fortnite! Mentre il nostro eroe combatte per rivendicare il suo passato e sfuggire a un ciclo infinito di caos e conflitti, si troverà faccia a faccia con personaggi come Renegade Raider, Fishstick, Bandolier e altri. Mentre il più grande detective del mondo cerca di capire questo strano nuovo mondo, rivelerà l’orribile verità sull’isola, cosa si nasconde dietro l’episodio e come tutto si collega al misterioso Punto Zero. Scopri segreti non divulgati in precedenza nel gioco o altrove! Non tutti i fan di Batman e Fortnite, la straordinaria arte e l’entusiasmo ai margini del tuo posto vorranno perdere uno scontro con il Crociato incappucciato contro i campioni di Fortnite sull’isola nel disperato tentativo di salvare non solo se stesso, ma anche altri volti familiari di DCU. .. e forse il multiverso stesso!

Batman / Fortnite: Zero Point # 1 sarà in vendita il 20 aprile.