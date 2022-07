Rivivi i tuoi concerti di musica preferiti con Setify – Geek Review

Hai mai amato così tanto il menu fisso di un concerto dal vivo che vorresti poterlo ascoltare facilmente più e più volte? O ti sei perso una festa del tuo artista preferito ma volevi comunque ascoltare ogni singola canzone? In tal caso, il file Configura l’app web Vale la pena dare un’occhiata.

sono andato a 311 Una volta, la band ha suonato una canzone che non avevo mai sentito prima. Usando Setify, sono stato in grado di trovare il brano e aggiungerlo alla mia playlist su Spotify. È incredibile.

In sostanza, Setify ti consentirà di cercare spettacoli di concerti per artista, città o data da tutto il mondo, quindi visualizzare l’intero elenco del gruppo per la visualizzazione. Con un clic, puoi trasformare l’intero elenco di raccolte in una playlist sul tuo Spotify e funziona anche con Apple Music.

Ovviamente, l’app web non avrà tutti gli spettacoli o gli artisti, ma dalle mie impressioni iniziali, ha un’enorme quantità di spettacoli e cataloghi. Inoltre, se Setify non riesce a trovare un brano dell’evento, ti dirà che si trattava di una cover unica (come quando uno strumento La regina danzante ha cantato papà qui a Las Vegas) o non disponibile nella libreria di Spotify.

Quando la Tool Band è arrivata a Las Vegas all’inizio di quest’anno, avevo ottimi posti ma sfortunatamente non ho potuto partecipare. Ora posso ravvivare l’intero concerto su Spotify.

Tieni presente che potrebbe non essere in grado di trovare tutti gli eventi dal vivo e, se stai cercando una band di nicchia, i risultati potrebbero essere limitati. Tuttavia, qualsiasi appassionato di musica irriducibile adorerà questa piccola e ingegnosa app Web Spotify.

