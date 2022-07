Risultati del sondaggio settimanale: nessun telefono (1) accende un acceso dibattito, ma l’azienda deve dimostrare di essere all’altezza

Il sondaggio della scorsa settimana ha mostrato che la terza legge di Newton si applica anche al rumore: per ogni rumore c’è antipatia uguale e contraria. Pochi telefoni sono stati lanciati quest’anno come Nothing (1).

Questo non significa necessariamente che le cose vadano male. 1 persona su 10 nel sondaggio ha già preordinato un’unità, il che significa che ha saltato attraverso tutti i cerchi nel sistema di invito.

1 persona su 3 è in attesa di recensioni per prendere una decisione. Questo è ragionevole considerando che questo è il primo smartphone dell’azienda e solo il suo secondo prodotto in assoluto. Ha bisogno di mettersi alla prova, qualcosa su cui torneremo tra un minuto.

Coloro che amano il Phone (1) stanno pubblicizzando il suo design come una caratteristica: certamente intravede un’epoca in cui molte nuove versioni sembravano completamente generiche. Ha anche una struttura molto premium con un telaio in alluminio inserito tra due piastre GG5. E non bypassa la ricarica wireless. Anche il programma di supporto del software (3 anni di aggiornamenti del sistema operativo, 4 anni di patch) è una benedizione. Tutto questo lo fa risaltare nella categoria di fascia media.

Poi c’è l’interfaccia Glyph. Alcuni dubitano di quanto sia effettivamente utile, ma la gente ne parla: è accattivante, che (dubitiamo) era l’obiettivo. C’è anche il Nothing Launcher, che alcuni hanno testato sui loro telefoni attuali, ma non è molto interessante.

Detto questo, la maggior parte degli elettori nel sondaggio non ha alcun interesse per Phone Nothing (1). Diversi commentatori hanno elencato i telefoni che preferiscono: Samsung, Pocos, Xiaomi e persino Asus. Forse va bene per Nothing al momento, che ha bisogno di concentrarsi sul tenere il passo con la domanda.

Ma l’azienda deve mettersi alla prova: molti hanno espresso il loro sentimento sulla falsariga di “Non questo, ma forse il telefono (2)”. La mancanza di qualsiasi varietà non aiuta. Bene, alcuni marchi rilasciano troppi telefoni, ma nulla ha il problema opposto: se il telefono (1) è troppo grande o troppo piccolo o qualcos’altro per te, stai cercando un altro marchio.

Lo ami o lo odi, Nothing (1) ha suscitato scalpore al suo lancio. Abbiamo ricevuto la nostra unità e stiamo lavorando a una recensione, quindi rimanete sintonizzati per il nostro verdetto al telefono.