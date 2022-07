Nel teaser ufficiale compare il modello iQOO 9T di colore nero

iQOO ci ha detto la scorsa settimana che lancerà iQOO 9T in India entro la fine di questo mese con SoC Snapdragon 8+ Gen 1 e un paio di giorni fa, la società ci ha dato il nostro primo sguardo ufficiale allo smartphone, BMW sporting -righe a tema sul retro. Oggi, iQOO ha pubblicato un nuovo teaser su Twitter, rivelando il design del modello di colore nero di iQOO 9T.

Anche la versione nera dell’iQOO 9T ha un design bicolore, ma il logo iQOO è allineato al centro e lo smartphone non ha le strisce BMW come l’altra variante. L’area intorno all’unità a camme ha un motivo simile al Kevlar simile alla versione BMW, ma non siamo sicuri della finitura sul resto del pannello.

Tuttavia, la nuova immagine rivela una porta USB-C nella parte inferiore, affiancata da una griglia dell’altoparlante, un microfono e uno slot per schede SIM. Nella parte superiore c’è un microfono secondario, collegato a quello che probabilmente è un blaster a infrarossi. E grazie alle linee dell’antenna, sappiamo che iQOO 9T verrà fornito con una struttura in metallo.

iQOO non ha rivelato nient’altro sul 9T, ma le voci affermano che lo smartphone verrà fornito con un display AMOLED E5 a 120 Hz, ricarica da 120 W e una fotocamera GN5 da 50 MP.

Puoi aspettarti che iQOO riveli di più sul 9T man mano che ci avviciniamo al suo lancio.

fonte