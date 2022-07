Come modificare la password dell’ID Apple in 3 modi diversi

Il tuo ID Apple è la chiave per utilizzare i servizi integrati dell’ecosistema Apple, inclusi App Store, iCloud, iMessage, FaceTime e Apple Music. Ne hai bisogno anche per configurare qualsiasi nuovo dispositivo Apple. Come con qualsiasi password, se ritieni che sia stata compromessa, dovresti cambiarla immediatamente. È anche una buona idea cambiarli ogni pochi mesi per mantenerli più al sicuro.

Quando scegli una nuova password, dovrai pensare a una password che contenga almeno otto caratteri e utilizzi almeno un numero, una lettera maiuscola e una lettera minuscola. Inoltre, non puoi riutilizzare una password dell’anno scorso.

Ecco i passaggi che dovrai eseguire per modificare la password dell’ID Apple. Tieni presente che funzionerà solo se conosci la tua password attuale. Se te ne sei completamente dimenticato, dovrai passare Processo di reimpostazione della password Appleche puoi avviare da qualsiasi dispositivo Apple.

sul tuo dispositivo iOS

Sul tuo iPad, iPhone o Apple Watch, vai su Impostazioni, tocca il tuo nome in alto e scegli Password e sicurezza. Scegliere cambia la password. Ti verrà chiesto di inserire il passcode del tuo dispositivo, quindi inserire e confermare una nuova password. Rubinetto cambiano. Tornando alla schermata principale delle Impostazioni, accedi con la tua nuova password per accedere alle funzionalità e ai servizi Apple.

sul tuo Mac

Fai clic sul menu Apple nell’angolo in alto a sinistra e scegli Preferenze di Sistemaquindi fare clic su File ID Apple piastrelle. Clic Password e sicurezza. Clic cambia la password. Inserisci la password che usi per sbloccare il tuo computer Mac. Inserisci e verifica la tua nuova password. Clic cambiano.

In rete