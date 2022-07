Il rendering trapelato del Galaxy Z Flip4 mostra il lato del telefono

Il Samsung Galaxy Z Flip4 dovrebbe essere lanciato non appena il dispositivo è stato appena certificato dalla Federal Communications Commission (FCC). Anche se non abbiamo ancora visto come appare la variante pieghevole ancora da rilasciare, 91 cellulari È appena trapelata una presunta presentazione dell’imminente compatta pieghevole di Samsung.

Fonte: 91 Mobile

L’immagine mostra il lato destro dello Z Flip4 con design e design identici al Galaxy Z Flip3. Questi render mostrano un bordo piatto attorno al perimetro del dispositivo pieghevole e il riflesso mostrato potrebbe indicare che Samsung sceglierà una finitura leggermente meno anodizzata sulla cornice e forse vedremo qualcosa di lucido o lucido.

Oltre a questo, possiamo ancora vedere le doppie fotocamere che fanno capolino dal retro dello Z Flip4, anche se speriamo di vedere dell’hardware della fotocamera aggiornato nonostante lo stesso design. Inoltre, il pulsante di accensione con sensore di impronte digitali integrato e tasti del volume si trovano nella stessa posizione dello Z Flip3.

Samsung Galaxy Z Flip3 (2021)

Lo Z Flip4 riceverà anche una versione su misura in cui i clienti possono personalizzare il colore di ogni pannello del telefono ed eventualmente della cornice. La scelta del colore dovrebbe essere superiore a quella della Z Flip3 Bespoke Edition.

Alcune delle cose che vorremmo vedere su Z Flip4 sono una maggiore durata della batteria, una ricarica più rapida e prestazioni di scatto migliorate. Inoltre, non saremmo infastiditi dalla decisione di Samsung di inserire un SoC di fascia bassa e più efficiente sullo Z Flip4 per aiutare con la durata della batteria. I dispositivi pieghevoli di nuova generazione di Samsung arriveranno nei prossimi due mesi insieme al nuovo Galaxy Watch5 e a un nuovo paio di Galaxy Buds2 Pro.

fonte