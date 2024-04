Il numero Three Bodies di Netflix divide i fan e non è buono come la versione cinese

Se ti piace la fantascienza, lascia che ti parli dell'ultima novità che sta facendo impazzire il web: l'adattamento di Netflix del film di San Francisco Chinese Monument. Il problema dei tre corpi Di Liu Cixin.

Potremmo anche dirvi che sta suscitando scalpore, soprattutto in Cina, dove i fan sono in subbuglio!

Bene, ecco un piccolo promemoria per quelli di voi che vivono in una grotta (o che non hanno ancora avuto la possibilità di esplorare questa pepita): Il problema dei tre corpiÈ l'avvincente romanzo di fantascienza che ha catapultato Liu Cixin allo status di leggenda vivente. È un affresco epico che ci trasporta nella storia del primo contatto con una civiltà extraterrestre, il tutto intriso di fisica quantistica, sociologia e riflessioni sulla natura umana. Insomma, pesante quanto voglio.

Chiaramente, quando Netflix annunciò che avrebbe trasformato questo colosso in una serie, c’era eccitazione nell’aria. Solo che Netflix non è davvero il benvenuto in Cina. Ma pensi che questo fermi i fan? Entrambi! VPN illegali e siti di streaming… hanno più di un asso nella manica per procurarti gli episodi. Ecco il dramma…

Innanzitutto devi sapere che i cinesi dedicano all'opera di Liu Cixin un culto quasi religioso. Ogni dettaglio, ogni virgola è sacra. Ovviamente, quando hanno visto che Netflix si era presa qualche libertà con l'originale, è scattata la scintilla! Cambiare la trama, modificare i personaggi o addirittura sostituirli del tutto… Per alcuni puristi, questo è uno scandalo, un'eresia o un crimine di lesa maestà!

Ma allo stesso tempo, ci sono anche un buon numero di fan che sono felici di vedere il loro romanzo preferito adattato dalla grande macchina di Hollywood e portato alla ribalta della scena internazionale. Va detto che i precedenti emendamenti cinesi, benché più sinceri, in realtà non hanno sortito lo stesso effetto.

E poi c'è chi se lo chiede Come è rappresentata la Cina nella serie. Perché per inciso, Il problema dei tre corpi Ha una grande importanza politica e storica. Parla della Rivoluzione Culturale, delle relazioni sino-americane e del posto della scienza nella società… che non sono argomenti proprio banali. Pertanto, quando vedono che i buoni sono interpretati da attori occidentali mentre i cinesi interpretano i cattivi, alcune persone si lamentano della cospirazione e della propaganda anti-cinese. devi capirli anche tu..

Ma per me la cosa principale è altrove.

Ebbene, la serie Netflix non è un adattamento letterale del libro. Ma questo è davvero un problema? L'importante è che permetta a un pubblico più vasto di scoprire l'affascinante mondo di Liu Cixin e le affascinanti domande che solleva riguardo al nostro posto nell'universo. Questo è ancora davvero emozionante!

Quindi, non ti mentirò, ho appena scoperto la versione cinese uscita l'anno scorso e sembra essere incredibilmente fedele al libro. Inoltre, non posso ringraziarti abbastanza P5Lawrence Per avermi fatto conoscere questo gioiello! Immagina tutti gli anelli Disponibile gratuitamente su Vikila piattaforma di live streaming di Rakuten, con sottotitoli in francese, per favore.

Quindi mi fiderò dei miei follower su Twitter e smetterò immediatamente di guardare su Netflix e passerò a questa versione. Vedremo poi, ma penso che prenderò comunque la versione Netflix per poter fare un confronto.

Dai, vi lascio, ho appuntamento per questa maratona cinese (30 puntate comunque…).

E non dimenticate di tenere sempre d'occhio il cielo, non si sa mai chi potrebbe venirci a trovare! Inoltre, penso che sia previsto per quest'anno ^^.