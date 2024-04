Egoista o egoista? Ecco i segni che li separano, secondo il nostro psichiatra

Notizia

Joanna Rosenblum (psicologa clinica)



Egoista o egoista? I due termini sono correlati, ma non significano esattamente la stessa cosa, né significano la stessa cosa. Entrambi, d'altra parte, possono danneggiare la relazione. La psicologa clinica Joanna Rosenblum ci aiuta a vedere le cose più chiaramente.

Chiamare qualcuno egoista o egoista non è la stessa cosa. Naturalmente, in entrambi i casi, stai incolpando la persona di pensare solo a se stessa (e di non pensare abbastanza agli altri in questo caso), cosa che ha il dono di essere fastidiosa. Ma i due termini non hanno realmente lo stesso significato. Il nostro esperto ci spiega le sfumature.

Una persona egoista pensa prima ai propri interessi

La persona egoista in sé e per sé non è intrinsecamente malvagia e non è completamente separata dagli altri. D'altra parte, generalmente mette se stessa e si ascolta come priorità. “L’egoismo si riferisce a un comportamento o atteggiamento in cui una persona dà la preferenza ai propri interessi, bisogni o desideri, spesso a scapito degli altri. Joanna Rosenblum sottolinea.

Infatti, quando ci si concentra sul proprio desiderio, una persona può avere difficoltà a impegnarsi e, ad esempio, a tenere conto dei bisogni degli altri. “Ma questo non vuol dire che sia insensibile verso gli altri! Significa piuttosto che dà una priorità eccessiva e sproporzionata ai propri interessi. Forse a causa della sua storia.

La persona egoista vede il “mondo” attraverso se stesso

Da parte sua, anche l'egoista è eccessivamente concentrato su se stesso e sui propri desideri, ma questo va oltre l'agire egoisticamente.

“Una persona egoista è dominata dalle proprie opinioni, dai propri bisogni e dalla propria immagine. Interpreterà tutto attraverso la propria prospettiva.” egoismoIl che influenzerà il suo pensiero. In effetti, semplicemente non può tenere conto della soggettività e dei punti di vista degli altri.

Pertanto, l’egoismo è caratterizzato anche da una mancanza di preoccupazione e compassione per gli altri, perché si concentra solo su se stesso.