5 passi per cambiare il tuo modo di essere (è possibile?)

Joanna Rosenblum (psicologa clinica)



Non è sempre bello essere in giro, una persona egoista rimane concentrata su se stessa a scapito delle proprie relazioni. Ma è possibile alleviare questo difetto? La psicologa Joanna Rosenblum spiega il processo per diventare più estroverso.

Dal latino “ego” che significa “io” e “centrum” che significa “centro”, la persona egoista pone naturalmente se stessa al centro di… tutto. Quindi presta poca attenzione agli altri e ai loro sentimenti. Ma se hai già ricevuto queste critiche, sappi che l'egocentrismo non è inevitabile. Devi ancora fare qualche sforzo per cambiare.

Essere consapevoli del proprio comportamento è il passaggio obbligatorio

Per Joanna Rosenblum, psicologa clinica e membro del nostro gruppo di esperti, una persona egoista può cambiare, o almeno evolversi, a condizione che faccia un primo passo decisivo. “Tutto inizia con il riconoscimento del tuo comportamento. Il primo passo per cambiare è rendersi conto che il tuo comportamento è un problema. Devi essere in grado di ascoltare, lavorare per migliorarti e accettare commenti e critiche da persone interessate che possono cambiare questo tratto della personalità. Solo attraverso questa osservazione può avvenire il cambiamento.

Comprendi le conseguenze delle tue azioni

Il secondo passo è comprendere gli effetti del proprio comportamento sugli altri. “Sviluppando il pensiero critico, possiamo provare a porci la domanda su cosa può causare disagio, incomprensioni, conflitti, sentimenti di abbandono e individualismo nei nostri comportamenti. Prendere una breve distanza, o anche porre domande, può permetterci di capire cosa scatena negli altri.

Sviluppa la tua capacità di empatia

È anche un momento per sviluppare la propria capacità di empatia mettendosi nei panni degli altri e sforzandosi di ascoltare le loro sensibilità, bisogni e punti di vista…”Ma lo sforzo più difficile è farlo senza avere la necessità personale di mettere sistematicamente sé stessi al primo posto. È così che cerchiamo di sviluppare l’empatia.

Sviluppare l'ascolto attivo

Concretamente, mettere a tacere il proprio egoismo può coinvolgere, ad esempio, anche e soprattutto la propria posizione nella conversazione. “Esercitati a non mettere te stesso al primo posto, ma ad ascoltare attivamente la persona che ti parla. Senza interrompere, riconoscendo ciò che è difficile e mostrando preoccupazione per l'altro.

Chiedi aiuto se rimani bloccato

Se questi strumenti sono difficili da comprendere quotidianamente o non funzionano, il nostro esperto consiglia di non arrendersi e di chiedere il supporto di un professionista sanitario per vedere le cose più chiaramente. “Potrà così far luce su questo tratto della personalità che si è costruito nel tempo, sulla sua origine, e potrà aiutarvi se necessario, darvi i suoi strumenti e consigliarvi per percorrere le diverse tappe dello sviluppo che avete spero che. A. .