Sappiamo di più sulla comunicazione vocale dei topi

Questo nuovo studio si concentra sui determinanti dell’apprendimento sociale per la comunicazione vocale negli animali. Il team ha condotto i primi esperimenti sui topi.

La comunicazione vocale non è limitata agli esseri umani. La maggior parte degli animali Comunicare a voce. Le vocalizzazioni possono variare tra diversi gruppi di animali, ma i comportamenti vocali rimangono conservati all’interno di una singola specie. IO’lo sviluppo di questi contatti Ha sollevato grandi domande tra gli studiosi.

Volevano scoprire fino a che punto le influenze ambientali o l’eredità genetica giocano un ruolo Conservazione del linguaggio fonetico in un gruppo specifico. Nicholas Jurgen, ricercatore post-dottorato presso l’Università di Harvard, ei suoi colleghi hanno tentato di fornire alcune risposte a queste domande. Sono stati registrati e poi analizzati Circa 600 topi hanno vomitato. La specificità di questo studio pubblicato sulla rivista Biologia attuale Consisteva nel fatto che permetteva di capire quali messaggi si scambiavano i topi e perché comunicavano.

Piccoli topi emettono suoni ultrasonici e a bassa frequenza

Yurgen e il file di registro della sua squadra Grida di centinaia di topi Appartengono a otto sottospecie del genere piromisco. Hanno raggruppato queste pronunce in categorie fonemiche distinte utilizzando strumenti informatici automatizzati. Quindi i ricercatori hanno confrontato l’evoluzione delle loro grida durante lo sviluppo del neonato.

Hanno anche raccolto dati su ratti da laboratorio e topi selvatici. Poi gli studiosi Identificare due gruppi principali di suoni Nei topi, vale a dire Vocalizzazione ecografica e pianto cromatico a bassa frequenza. Le caratteristiche fonetiche, i ritmi temporali e le traiettorie di sviluppo di questi due tipi di articolazione sono molto diversi.

Le grida tonali sono per la richiesta di emergenza dei genitori

Esperimenti hanno dimostrato che la prole di ratti cervi e topi da laboratorio lo emette Suona simile agli ultrasuoni. Solo, i ricercatori hanno scoperto un altro tipo di suono prodotto dai topi cervi. In effetti, sono stati principalmente utilizzati Urla tonali a bassa frequenza durante i primi nove giorni della loro vita.

Successivamente, questi spasmi si sono trasformati in vocalizzazioni ecografiche. Inoltre, i ricercatori hanno scoperto che le madri dei topi sono cervi reagisce più velocemente Per urla tonali a bassa frequenza. I ricercatori hanno quindi suggerito che queste grida sono per cure parentali urgenti. Gli esperimenti hanno anche dimostrato che questi comportamenti vocali, sebbene influenzati geneticamente, lo sono Sensibile all’ambiente dei genitori.