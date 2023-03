Corri sui collettori d’acqua

Francia

Con la falda freatica ai livelli più bassi e le restrizioni sull’uso dell’acqua in 14 dipartimenti già in atto, i consumatori stanno investendo nei parchi acquatici. E quei carri armati?

In un giardino condiviso a Evelyn, per coltivare orti, Anne Kieffer utilizza l’acqua piovana tutto l’anno. L’acqua che raccoglie in grandi cisterne riposa su casette da giardino. “Il grande vantaggio che abbiamo qui è che abbiamo i tetti, quindi raccogliamo l’acqua che gocciola dai tetti nei serbatoi”., afferma Anne Kiefer. In totale, le sei vasche d’acqua consentono di irrigare questo terreno di 4.000 metri quadrati, gestito da 13 famiglie attente all’ambiente.

Riduzione bolletta

Periodi secchi La conservazione delle risorse dimostra l’entusiasmo dei consumatori per questa soluzione di recupero dell’acqua. In particolare, cercano di ridurre la bolletta dell’acqua. L’acqua piovana può essere utilizzata in giardino, ma anche per lavare l’auto, riempire il serbatoio del wc o addirittura lavare i panni. Questi usi rappresentano il 40% del consumo idrico di una famiglia in un anno. Una soluzione che si sta promuovendo in molti comuni.